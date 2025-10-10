Anyaország, Migránsbűnözés :: 2025. október 10. 08:54 ::

Kínai termékek számla nélküli eladása miatt tartóztatták le egy bűnszervezet tagjait

Elrendelte a Győri Járásbíróság egy bűnszervezet kínai vezetőjének és öt tagjának letartóztatását, a gyanúsítottak számla nélkül adtak el Kínából származó termékeket Magyarországon - közölte a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség az MTI-vel.

A gyanú szerint az elkövetők 2023-tól a Kínából származó árukat Magyarországon vámkezeltették, majd azt a látszatot keltették, hogy a termékeket külföldön értékesítik. A szállítmányok azonban el sem hagyták az országot, vagy azokat csak látszólag értékesítették külföldön.

Utóbbi esetben a szállítmányokat kijuttatták egy szlovák telephelyre, ahonnan az árut kisteherautókra átrakodva, hamis fuvarokmányokkal visszahozták Magyarországra, majd különböző budapesti ázsiai üzleteknek számla nélkül adták el.

A bűnszervezet tagjai az adóhatóságot szándékosan megtévesztették, nem fizették meg az általános forgalmi adót (áfa), amivel a költségvetésnek mintegy 1,5 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak - írták.

Az ügyben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozói csaknem egymilliárd forint értékben foglaltak le ingatlanokat, gépjárműveket és készpénzt.

A főügyészség indítványára a Győri Járásbíróság nyomozási bírája a szökés, elrejtőzés, a bizonyítás megnehezítése és a bűnismétlés veszélye miatt egy hónapra elrendelte a bűnszervezet kínai vezetőjének és további öt tagjának letartóztatását - áll a közleményben.