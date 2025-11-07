Anyaország, Videók :: 2025. november 7. 08:40 ::

Orbán bajtársáról, a nagy (zsidó-)keresztény Trumpról zengett ódákat

A washingtoni magyar nagykövetségből jelentkezett be a rekedt hangú Orbán, aki onnan indított, hogy erős a mostani magyar-amerikai szövetség. 2010-ben volt ugyanis egy olyan ország a nyugati világban, amely azt mondta: zsákutcába vezetik a liberális, globalista kormányok az országaikat. Ez az ország pedig Magyarország volt, amely azt hirdette, hogy konzervatív, keresztény kormányzásra van szükség. A 2016-ban elnökké választott Donald Trump pedig pontosan ugyanezt gondolta – jelentette ki a Washingtonból bejelentkező Orbán Viktor a Kossuth rádió szokásos pénteki rádióinterjújában.

A magyar kormányfő szavai szerint ez a kapcsolat Donald Trump első elnöki ciklusának végén romlott meg – az új amerikai adminisztráció politikai és pénzügyi szankciókat vezetett be Magyarország ellen. Orbán Viktor szerint azonban most visszatértünk oda, ahol 2016-ban voltunk, azzal a különbséggel, hogy most Trumpnak volt négy éve felkészülni, fölmérte a vállalkozásának súlyát, és évekig toborozta rá az embereket.

– Mi is közreműködtünk a programjuk kidolgozásában, teljes fegyverzetben, fiatalos energiával tért vissza a világpolitika színpadára – szögezte le Orbán Viktor, aki szerint, ha volt valaha aranykora az amerikai-magyar kapcsolatoknak, akkor az most van. Hiszen kiváló az egyetemek és a kutatóintézetek közötti együttműködés, virágoznak a gazdasági kapcsolatok, s bajtársias viszonyban áll a két ország politikai vezetése is.

Csak van egy bökkenő: ez pedig az orosz szankciók elleni mentesség ügye, amely a magyar kormányfő szerint a legfontosabb és legsúlyosabb kérdés.

„Eredményt kell elérnem holnap. Nem akarok semmit adni érte a szó üzleti értelmében, nem ajándékot kérünk az amerikaiktól, csupán annak a belátását, hogy az a szankciórendszer, amit kivetettek az orosz energiára, az a Magyarországhoz hasonló országokat, amelyeknek nincs tengerük, lehetetlen helyzetbe hozza” – szögezte le Orbán Viktor, aki a józan ész és a belátás útján kíván eredményt elérni: „Azt fogom kérni, hogy ezt lássa be, vannak is javaslataim a megoldásra, ezekből szeretném, ha valamit elfogadna” – jelentette ki Orbán Viktor.

Donald Trump a magyar kormányfő szerint „a béke embere” (...), egy kedves ember, akinek a szívbéli meggyőződése, hogy rossz dolgokat ki kell iktatni”. (Sőt Orbán azt is mondta, hogy régóta ismeri őt, és tudja hogy egy keresztény ember... Lefordítjuk: gyakran hivatkozik a kereszténységre, mint Orbán, ha érdeke, és egyébként is az ún. zsidó-kereszténységet érti alatta – a szerk.) A magyar kormányfő szerint az nem is lehet kérdés, hogy lesz békecsúcs – mindössze csak azt nem látjuk még, hogy mikor kerülhet erre sor.

– Meglesz a tűzszünet és a béke, ha a jóisten is megsegít minket, utána az a kérdés, hogy Ukrajna képes lesz-e önmagát fenntartani, most úgy látjuk, a helyzet borongós – közölte Orbán. A kormányfő ugyanakkor úgy véli, Európa lesz kénytelen finanszírozni Kijevet, hiszen meggyőződése szerint Oroszországgal nem lehet majd megfizettetni az újjáépítési költségeket, de „ez nem a mi problémánk, mi ebből kimaradtunk”. A cél az, hogy a magyarok pénze ne kerülhessen Ukrajnába.

Washingtonban is szóba került az adatbotrány – Orbán Viktor szerint a jövő héten több információ is kiderülhet a történtekről. Úgy vélte, a Tisza nem volt gondos gazdája a rájuk bízott adatoknak, „az ukrán szál” pedig szerinte tényszerű. Szerinte az adatkezelési rendszer kidolgozásának és működtetésének szálai elvezetnek Ukrajnába. Miután pedig az ukránoknak érdekük, hogy a magyar adjanak katonát, fegyvert, pénzt, és engedjék be ők az unióba, összegyűjtik azokat az adatokat, információkat, embereket, neveket, akiket később befolyásolni akarnak a választás során, hiszen Ukrajnának az az érdeke, hogy ukránpárti kormánya legyen Magyarországnak. Ma magyarpárti kormánya van Magyarországnak, és ez nem barátságos kormány Ukrajnával – szögezte le Orbán, aki feszültként jellemezte az ukrán-magyar viszonyt.

(Magyar Hang)