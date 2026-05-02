2026. május 2. 22:28

Megtiltották az abortusztabletták postázását az Egyesült Államokban

Megtiltotta az Egyesült Államok egyik szövetségi fellebbviteli bírósága a korai terhességek művi megszakítására felírt mifepriszton tabletták postázását, és előírta, hogy a gyógyszerhez az abortuszt igénylő nők kizárólag személyesen, klinikákon juthatnak hozzá.

A New Orleans-i székhelyű bíróság egyhangúlag döntött pénteken a kérdésről, és ezzel az abortusz egyik leggyakrabban igénybe vett módszeréhez való hozzáférést korlátozta, felülírva a szövetségi Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) szabályozását, amely lehetővé tette az orvos által felírt tabletták postai kézbesítését is. Jelentős győzelmet jelent ez az abortusz ellenzőinek, akik úgy vélik: az online felírt abortusztablettákkal meg lehet kerülni az egyes államokban hatályos korlátozásokat.

A fellebbviteli bíróság határozata azonnal hatályos az Egyesült Államok valamennyi szövetségi államában, még azokban is, ahol egyébként nincsenek szigorú korlátozások a művi terhességmegszakítások eljárására. A döntést várhatóan megtámadják a legfelsőbb bíróságon, a mifepriszton egyik gyártója, a Danco Laboratories máris kérvényezte, hogy a fellebbezések elbírálása idejére a legfelsőbb bíróság függessze fel a fellebbviteli bíróság határozatának végrehajtását.

A mifepriszton tabletta használatát 2000-ben nyilvánították a korai terhességek művi megszakításának biztonságos és hatékony módszerének az Egyesült Államokban. Általában egy második, mizoprosztol nevű tablettával kombinálva alkalmazzák, amire ugyan nem vonatkozik a New Orleans-i bíróság döntése, de önmagában nem is kellően hatékony.

Felmérések szerint az Egyesült Államokban elvégzett abortuszok többsége gyógyszeres úton történik. Minden negyedik terhességmegszakításra online írják fel a szükséges tablettákat. Sokak szerint ez lehet az oka annak, hogy nem csökkent az abortuszok száma azóta, hogy 2022-ben az amerikai legfelsőbb bíróság érvénytelenítette a Roe kontra Wade döntést, amely alkotmányellenesnek nyilvánította 1973-ban az abortuszjog korlátozását.

(MTI)