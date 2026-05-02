Kedvezményes jegyárakat kínálnak a nagy amerikai légitársaságok a rolót lehúzó Spirit Airlines utasainak

A nagy amerikai légitársaságok ajánlottak segítséget kedvezményes jegyárakkal a tevékenységét szombaton teljes mértékben beszüntető Spirit Airlines utasainak - közölte Sean Duffy közlekedési miniszter szombaton rendkívüli sajtótájékoztatóján.

A miniszter beszámolt arról, hogy a Spirit diszkont légitársaság szombat hajnal óta nem üzemel, ami azt jelenti, hogy egyetlen a flottájához tartozó repülőgép sincs a levegőben, és telefonos ügyfélszolgálata, valamint repülőtéri utaskiszolgáló pultjai sem nyitottak ki.

Közölte, hogy a négy nagy társaság, a United, az American, a JetBlue és a Southwest azon utasok számára, akik jeggyel rendelkeztek, átmeneti időre 200 dollár körüli átlagos áron tesz hozzáférhetővé jegyeket saját járataira.

Arról is beszámolt, hogy a Spirit Airlines alkalmazottai számára könnyített eljárást vezetnek be a működő légitársaságok a munkaerő-felvételi folyamat során, hogy minél többen, minél gyorsabban ismét álláshoz jussanak, legyenek akár pilóták, utaskísérők, vagy a földi kiszolgálószemélyzet tagjai, a telefonos ügyfélszolgálatok munkatársai.

Sean Duffy tagadta, hogy a jelenleg zajló iráni konfliktus, amely az üzemanyagárak megnövekedésén keresztül anyagi terhet rótt a légitársaságokra, szerepet játszott volna a Spirit Airline gyors összeomlásában, és azzal érvelt, hogy a cég évek óta bajokkal küzdött, mert üzleti modellje kudarcot vallott, ami miatt többször kért csődvédelmet az elmúlt években.

A miniszter az előző adminisztrációt hibáztatta a kialakult helyzetért, mondván, hogy a Biden-kormányzat nem engedélyezte a Spirit és a JetBlue légitársaságok összeolvadását, ami megelőzte volna az összeomlást.

Elismerte, hogy további diszkont légitársaságok anyagi nehézségeik áthidalására két és fél milliárd dollár segítséget kértek a szövetségi kormányzattól, de úgy vélte, hogy erre egyelőre nincs szükség, megjegyezve, hogy az érintett vállalatok vezetőivel kapcsolatban van.

A Spirit Airlines 2023-ben még az Egyesült Államok hetedik legnagyobb légitársasága volt, és piacvezető a diszkont légitársaságok között. A céget 1964-ben közúti szállítási vállalatként alapították, és 1983-tól kezdet légi szállítási vállalkozásként működni, 1992-ben vette fel a Spirit Airlines nevet.

2025. decemberében a Spirit 131 Airbus 320-as repülőgépet üzemeltetett, amelyek többségét bérelte. A vállalat 2024-ben 44 millió utast szállított, akkor még 200-nál több repülőgéppel.

(MTI)