2026. május 3. 07:28

Uniós támogatásból fejleszti tovább űripari technológiáját a miskolci Admatis

A miskolci székhelyű Admatis Kutató, Gyártó és Kereskedelmi Kft. 105 millió forint uniós forrást nyert el, amellyel a cég egyik alapkompetenciáját adó speciális hőkezelési eljárási technológiát fejleszti tovább - közölte Bárczy Tamás, a társaság alapító-tulajdonosa, ügyvezetője az MTI-vel.

Tájékoztatása szerint a vissza nem térítendő támogatásból egy speciális hőkezelő kemencét is vásárolnak, amellyel a többrétegű hőszigetelő paplanok gyártásának végső fázisát végzik majd el.

A fejlesztés célja egy olyan speciális hőkezelési eljárás kialakítása, ami az űripari gyártás egyik elengedhetetlen zárófolyamata, és minden űrbe szánt eszköz esetében alkalmazzák. A technológia lényege, hogy a műholdak esetében még a kilövés előtt, a Földön eltávolítsák a szennyeződéseket.

A beruházás teljes összege 209 millió forint. A projekt részeként a cég átalakítja egyik miskolci telephelyét is, hogy az új berendezés telepítéséhez szükséges feltételeket biztosítsa.

Az Admatis 2000-ben jött létre, jelenleg nemzetközi űripari projektek beszállítójaként vesz részt különböző műholdas missziókban. A társaság űripari mérnöki és kutatás-fejlesztési tevékenységet végez, elsősorban anyagtudományi és termikus rendszerek területén, fő profilja műholdak hőtani alrendszereinek tervezése, fejlesztése és gyártása. Emellett mechanikai földi kiszolgáló eszközöket (MGSE) és speciális szállító- és tesztberendezéseket is készítenek, és részt vesznek földmegfigyelési, tudományos és űrkutatási missziók műszaki támogatásában.

Bárczy Tamás kiemelte: az Admatis nem sorozatgyártást végez, hanem egyedi mérnöki megoldásokat kínál. A megtervezett készülékeket legyártja, teszteli, valamint a szükséges dokumentációval együtt szállítja a megrendelőknek, akik azokat beépítik az űreszközökbe.

Kifejtette: a műholdak termikus egyensúlyának biztosításához számos összetett komponens összehangolt működésére van szükség. Ezek egy részét a vállalat házon belül gyártja, bizonyos elemeket vásárol, és a végső integráció egy része a megrendelőnél történik. Hozzáadott értéke az, hogy ezeket rendszerelemeket egységbe szervezve képes biztosítani a műholdak megfelelő hőháztartását, ezzel a tevékenységgel a mérnökcég Magyarországon egyeduralkodó.

Az ügyvezető ismertetése szerint a vállalat az elmúlt 25 évben 25 űrmisszióban vett részt, ezek között vannak már működő műholdakhoz kapcsolódó projektek, illetve jelenleg is fejlesztés alatt álló programok. A missziók egy része a Föld állapotának megfigyelésére, mások például a világűr kutatására irányulnak - tájékoztatott.

Magyarország 2015-ben csatlakozott az Európai Űrügynökséghez (ESA), ami új lehetőségeket nyitott a hazai vállalatok számára a nemzetközi beszállítói láncokban; 2019 óta a magyar cégek az ESA valamennyi programjában részt vehetnek, ezekben a projektekben szigorú követelményeknek kell megfelelniük, és erős versenyben kell helytállniuk.

A programban az Admatis is lehetőségekhez jutott, amelynek eredményeként árbevétele tíz év alatt több mint tízszeresére, a 2015-ös 125 millió forintról 2025-re 1,3 milliárd forintra növekedett, eközben a munkavállalók száma 8-ról 40-re bővült.

A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint az Admatis Kutató, Gyártó és Kereskedelmi Kft. nettó árbevétele 2024-ben 1,031 milliárd forintra nőtt az előző évi 772,1 millió forintról, adózott eredménye 2024-ben 81,179 millió forint volt a 2023. évi 53,811 millió forint után.