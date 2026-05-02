Izraeli Merkava harckocsit semmisített meg a Hezbolláh Dél-Libanonban

Dél-Libanonban az izraeli hadsereg ezekben a napokban a falvak, az infrastruktúra és az intézmények lerombolásával, illetve a lakosság észak felé űzésével kívánja kialakítani az úgynevezett ütközőzónát. A térségből érkező hírek szerint a Hezbolláh libanoni katonai szervezet azonban elszánt ellenállást fejt ki a betolakodókkal szemben. Néhány nappal ezelőtt a Hezbolláh dróntámadásban egy Merkava izraeli tankot is megsemmisített – írja az arabi21.com hírportál.



A Merkava tankot megközelítő drón (videókép: arabi21.com)

A Hezbolláh (irodalmi arab kiejtéssel: Hizbulláh – H. J.) Dél-Libanonban dróntámadással felrobbantott egy izraeli Merkava harckocsit. A katonai műveletre a dél-libanoni El-Kantara településen még április 27-én került sor, de arról a Hezbolláh hírszolgálata csak tegnap számolt be részletesen. A hírhez mellékelt videón azt láthatjuk, hogy a Hezbolláh robbanóanyaggal megrakott drónnal megcélozza, majd megsemmisíti az izraeli hadiipar büszkeségének számító Merkava harckocsit.

A két irányból rögzített videófelvételen láthatjuk, hogy a drón közvetlenül a harckocsit találja telibe, a felvétel rögzíti a becsapódás pillanatát, majd egy nagy erejű robbanást, illetve a tank belsejében levő lőszer felrobbanása okozta tüzet látjuk. A felvételen az is látható (még a robbanás előtt), hogy a Merkava fölé a drónok becsapódásának megakadályozására fémrácsot szereltek. Ám ezúttal az sem akadályozta meg a telitalálatot, illetve az azt követő robbanást.

H. J. – Kuruc.info