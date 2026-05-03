2026. május 3. 10:31

Orosz légicsapásokról számoltak be több dél-ukrajnai térségből

Orosz dróntámadás érte Ukrajna déli térségét vasárnapra virradóra, aminek következtében egy ember meghalt - közölték a helyi hatóságok.

Jaroszlav Csanko, Herszon katonai adminisztrációjának vezetője a Telegramon azt közölte, a támadásban egy ember halt meg, négy pedig megsebesült.

Támadást jelentettek a Fekete-tenger partján fekvő Odessza kikötővárosából és környékéről is, amelynek katonai vezetője, Oleh Kiper azt közölte, hogy a drónok több épületet megrongáltak, és tüzet okoztak a kikötőben.

Hozzátette, a hatóságok "vizsgálják az odesszai civilek ellen elkövetett újabb háborús bűnöket".

Mindeközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy az ukrán erők csapást mértek az orosz árnyékflotta két olajszállító hajójára a dél-oroszországi Novorosszijszknál. A Telegramon közzétett üzenetben az államfő hozzátette, hogy Kijev folytatja vízi, légi és szárazföldi csapásmérő kapacitásainak fejlesztését.

