Hitler-imádó mániás néger miatt örömködnek Albániában

Kanye West anerikai rapper júliusban koncertet ad Tiranában – jelentette be Blendi Gonxhe albán kulturális miniszter, aki üdvözölte, hogy országa "a nagy kulturális események célállomásává" válik.

A július 11-re tervezett koncert "új szakasz jele, hogy Albániából a nagy kulturális események célországa váljék" – vélte a miniszter.

A koncert befogadására új, 60 ezer fős befogadóképességű létesítményt építenek.

A Ye néven is emlegetett rapper Adolf Hitler dicsőítéséről, antiszemita és ún. gyűlöletkeltő megnyilvánulásairól ismert, amelyeket a mániás depressziójának tulajdonít.

Júniusban és júliusban Európába tervezett koncertsorozatának programja alaposan felborult, vitatott kijelentései, tettei és dalai miatt.

Londoni és lengyelországi koncertjeit, csakúgy, mint a svájci Bázelben tervezett fellépését, lemondták.

Nagy-Britanniában megtiltották az országba történő belépését, ezért az egész londoni zenei fesztivált, ahol júliusban három este lépett volna fel, törölték.

Lengyelországban a stadion vezetői, ahol június 19-én lépett volna fel, mondták le a rendezvényét.

Ami Franciaországot illeti, Kanye West saját maga közölte, hogy a város vezetői és a kormány tiltakozása miatt elhalasztja június 11-re tervezett marseille-i koncertjét.

A 48 éves zenész, aki korábban népszerű volt "eredeti zenéje" és sikeres fellépései miatt, az utóbbi években számos rajongóját és szerződését elveszítette antiszemita és fajgyűlölő kirohanásai után.

2023-ban kijelentette, hogy "imádja a nácikat", horogkeresztes trikót árusított a honlapján és 2025 májusában egy Heil Hitler című dallal állt elő, amelyet betiltottak a főbb streamingoldalakon.

2025-ben a 24-szeres Grammy-díjas zenész új dalt sugárzott Hitler dicsőítésére május 8-án, a második világháború lezárásának évfordulóján.

Kanye West mindazonáltal várhatóan koncertet ad Prágában július 25-én.

Hollandiában nem tervezik a június 6-án és 8-án Arnhemben tartandó koncertjének a betiltását, arra hivatkozva, hogy csak a közrendet vagy a nemzetbiztonságot fenyegető veszély indokolná a tilalmat.

(MTI nyomán)