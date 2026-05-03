Kanye West anerikai rapper júliusban koncertet ad Tiranában – jelentette be Blendi Gonxhe albán kulturális miniszter, aki üdvözölte, hogy országa "a nagy kulturális események célállomásává" válik.
A július 11-re tervezett koncert "új szakasz jele, hogy Albániából a nagy kulturális események célországa váljék" – vélte a miniszter.
A koncert befogadására új, 60 ezer fős befogadóképességű létesítményt építenek.
A Ye néven is emlegetett rapper Adolf Hitler dicsőítéséről, antiszemita és ún. gyűlöletkeltő megnyilvánulásairól ismert, amelyeket a mániás depressziójának tulajdonít.
Júniusban és júliusban Európába tervezett koncertsorozatának programja alaposan felborult, vitatott kijelentései, tettei és dalai miatt.
Londoni és lengyelországi koncertjeit, csakúgy, mint a svájci Bázelben tervezett fellépését, lemondták.
Nagy-Britanniában megtiltották az országba történő belépését, ezért az egész londoni zenei fesztivált, ahol júliusban három este lépett volna fel, törölték.
Lengyelországban a stadion vezetői, ahol június 19-én lépett volna fel, mondták le a rendezvényét.
Ami Franciaországot illeti, Kanye West saját maga közölte, hogy a város vezetői és a kormány tiltakozása miatt elhalasztja június 11-re tervezett marseille-i koncertjét.
A 48 éves zenész, aki korábban népszerű volt "eredeti zenéje" és sikeres fellépései miatt, az utóbbi években számos rajongóját és szerződését elveszítette antiszemita és fajgyűlölő kirohanásai után.
2023-ban kijelentette, hogy "imádja a nácikat", horogkeresztes trikót árusított a honlapján és 2025 májusában egy Heil Hitler című dallal állt elő, amelyet betiltottak a főbb streamingoldalakon.
2025-ben a 24-szeres Grammy-díjas zenész új dalt sugárzott Hitler dicsőítésére május 8-án, a második világháború lezárásának évfordulóján.
Kanye West mindazonáltal várhatóan koncertet ad Prágában július 25-én.
Hollandiában nem tervezik a június 6-án és 8-án Arnhemben tartandó koncertjének a betiltását, arra hivatkozva, hogy csak a közrendet vagy a nemzetbiztonságot fenyegető veszély indokolná a tilalmat.
