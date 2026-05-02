Idős nőt gázolt agyon a 98-as busz Kőbánya-Kispesten - büntetőeljárás indult

Elgázolt egy embert egy autóbusz Budapest X. kerületében, a Kőbánya-Kispest autóbusz-állomáson – adta hírül szombaton késő délután az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A közlemény szerint a műszaki mentés elvégzéséhez a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki. A tájékoztatás szerint a társhatóságok szintén a helyszínre érkeztek. A gázolás körülményeit a 24.hu kérdésére a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) pontosította. Eszerint nem sokkal délután öt órát követően a kispesti Vak Bottyán utcai buszvégállomáson ütött el az autóbusz egy gyalogost. Ez a buszvégállomás szintén Kőbánya-Kispestnél található, csak a KÖKI Bevásáróközpont másik oldalán, ami már nem a X., hanem a XIX. kerülethez tartozik. A rendőrség azt írta:

A balesetben az idős asszony olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

A BKV 24.hu-nak küldött tájékozatása szerint a 98-as BKV-busz gázolt. Azt írták, hogy a baleset körülményeinek tisztázása folyamatban van. A vizsgálat lezárultáig – mint írták – további részleteket nem áll módjukban közölni.

A BRFK büntetőeljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit.

(24 nyomán)