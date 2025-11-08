Anyaország :: 2025. november 8. 15:50 ::

Holtan találták meg a gerincműtét után eltűnt szekszárdi főorvost

Holtan találták meg dr. Kett Antóniát, a szekszárdi kórház 62 éves fül-orr-gégész főorvosát, akit november 3-án történt gerincműtétje után hiába kerestek nagy erőkkel. A Szeged365 információi szerint a hölgyet szombat délután a Boszkorkánysziget közelében találták meg.



A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette, hogy találtak egy holttestet, az azonosítás jelenleg is zajlik.

A Szeged365 információi szerint szombat délután találtak rá a műtét után eltűnt főorvosra.

Az esetet a rendőrök és a mentők vizsgálják.

Korábban írtuk: Gerincműtét után nyomtalanul eltűnt a szegedi kórházból egy szekszárdi főorvosnő

Nyomtalanul eltűnt a Szegedi Tudományegyetem egyik kórházából Kett Antónia, a Szekszárdi Balassa János kórház fül-orr-gégész főorvosa – számolt be a teol.hu. Az orvosnő november 3-án gerincműtéten esett át Szegeden, néhány nappal később, november 7-én tűnt el.

A műtét miatt a nyakán friss műtéti heg, hátán pedig korábbi műtétek nyomai láthatóak. Eltűnésekor feltételezhetően fehér papucsot, sötét nadrágot és sötét pulóvert, azalatt pedig fehér pólót és kórházi hálóinget viselt, a nyakába pedig hosszú ujjú póló lehetett kötve.

A rendőrség egy képet is közzétett az eltűnt nőről, lánya pedig a közösségi médiában arról számolt be, hogy kereséséhez nyomkereső kutyát is bevetettek. Lánya szerint ugyanakkor az sem biztos, hogy egyáltalán a kórház területét elhagyta.



Kett Antónia, a Szekszárdi Balassa János kórház fül-orr-gégész főorvosa (kép: Police)

A hatóságok a lakosság segítségét kérik Kett Antónia megtalálásához. Azt kérik, hogy aki látja, az haladéktalanul hívja a 112-es segélyhívót, vagy értesítse a rendőrséget a 36 (62) 562-400-as telefonszámon. A rendőrség emellett arra kéri a lakosságot, hogy ha valaki találkozik vele, fokozott óvatossággal közelítse meg, és elsődlegesen az orvosi ellátás biztosítására törekedjen.

(HVG - Teol - Police.hu - Index nyomán)