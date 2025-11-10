Anyaország :: 2025. november 10. 09:13 ::

Hétfő reggeli tündérmese: Orbán megmentette a karácsonyt a magyar családoknak

Donald Trump elnökkel kezet ráztunk az amerikai olajszankciók alóli időhatár nélküli magyar mentességre. Amíg ő az elnök ott, és én a miniszterelnök itt, nem lesz szankció - írta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn reggel a Facebookon.

Nem túlzás kimondani: az év eddigi legfontosabb tárgyalásán vagyunk túl - fogalmazott a miniszterelnök.

"Trump elnökkel kezet ráztunk az amerikai olajszankciók alóli időhatár nélküli magyar mentességre. Amíg ő az elnök ott, és én a miniszterelnök itt, nem lesz szankció" - rögzítette bejegyzésében Orbán Viktor. Hozzátette: a tét számunkra nem is lehetett volna nagyobb. Az orosz energiahordozókra kivetett amerikai szankciók életbelépése karácsonyra két-háromszoros rezsiköltségeket és ezer forintos benzinárat okozott volna Magyarországon. Igazi katasztrófát.

"Ezt a veszélyt sikerült elhárítanunk. Hogy a magyar családoknak olyan karácsonyuk lehessen, amilyenre vágytak" - zárta bejegyzését a kormányfő.

(MTI)