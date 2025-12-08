Anyaország, Cigánybűnözés :: 2025. december 8. 19:44 ::

Ájultra vertek egy 16 éves fiút egy szolnoki szórakozóhely előtt, lebénult a fél arca - hátulról támadtak a cigányok

Kísértetiesen hasonló, brutális események játszódtak le az egyik szolnoki szórakozóhelynél, mint ami a fővárosi Morrison’s 2 nevű diszkóban is történt, ráadásul ugyanazon a hétvégén. Budapesten egy szóváltás után, két ütést követően meghalt egy 25 éves fiatalember, míg a jászsági városban egy mindössze 16 esztendős gyereket bántalmaztak, írja a Blikk.

A lapnak a fiú édesanyja elevenítette fel a történteket. Mint kiderült, aznap szalagavató utáni bulit tartottak a Boomerang nevű helyen, ahova csak előre váltott jeggyel lehetett bemenni. Egy "balhésnak" tűnő társaság tagjai kint maradtak az épület előtt, és vélhetően ők kötöttek bele a hajnali négy óra körül hazainduló srácba.

– Sajnos nem emlékszem semmire, mert leütöttek, és eszméletlen állapotban a járda padkájának csapódott a fejem. Akkor tértem magamhoz, amikor a kórházban varrták össze a sebem – mesélte a névtelenséget kérő fiatalember, aki egyébként versenyszerűen küzdősportol.

Egy sportszerű verekedésben valószínűleg meg tudta volna védeni magát, de hátulról támadtak rá. Az arcának a fél oldala lebénult, hétfőn orvoshoz ment, hallásvizsgálatra. A szemtanúk és a kamerafelvételek alapján rekonstruálták a történteket.

– A fiam a buszmegálló felé indult, amikor öt fiú utána ment, és inzultálták. A gyerekem zsebre dugott kézzel sétált tovább, de az egyik mellélépett, és hátulról állcsúcson vágta, amitől ájultan esett össze, s úgy beütötte a fejét, hogy vérzett. Még akkor sem tért magához, amikor a kórházba szállították. Ha nincs rajta a vastag kapucni, biztosan betört volna a koponyája – magyarázta a fiatal édesanyja.

A fiát később hazaengedték, és csak a napokban vették észre, hogy az arcának egyik fele nem mozog. Az asszony elmondta, lelkileg nagyon rosszul vannak, ráadásul közvetett módon még fenyegetéseket is kaptak. Egyébként azon van, hogy a polgármesternél kiharcolja, több kamerát szereltessenek fel a környéken.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense, András Hunor Lehel közölte, súlyos testi sértés bűntettének megalapozott gyanúja miatt indult büntetőeljárás egy fiatalkorú gyanúsítottal szemben. Érdekesség, hogy a gyerekeikért aggódó helyiek nemrég járőrszolgálatot indítottak: a szolnoki szórakozóhelyek környékén ügyelnek arra, hogy a fiatalok biztonságban bulizhassanak. A konkrét esetben is itt tartózkodtak hajnali kettőig, de a támadás később történt.