„Baltával támadtak a TISZA fiatal önkénteseire egy debreceni lakótelepen. Az elkövető a hírek szerint egy tanár, akinek a gyerekei is otthon tartózkodtak” – röpteti az algoritmus Magyar Péter Facebook-bejegyzését, melyet a HVG is szemlézett.
A hírhez egy nem túl beszédes videót is mellékelt a Diákhitel Központ volt vezérigazgatója.
A fiatalok el tudtak szaladni, így személyi sérülés szerencsére nem történt. 8 rendőr érkezett pajzsokkal a helyszínre előállítani az elkövetőt. Az önkénteseink sokkot kaptak. A helyszínre tart Tárkányi Zsolt, a TISZA képviselőjelöltje
– írja a vásárolt pártjának nevét helyesen leírni képtelen Magyar, majd felszólítja Orbán Viktor miniszterelnököt, „hogy álljon az ország nyilvánossága elé és haladéktalanul állítsa le az általuk szított erőszakot és aggressziót (sic!)!
Magyar a köztársasági elnököt is felszólította, hogy szólaljon meg, és mint írja, a Fidesz jelöltjeitől azonnali elhatárolódást várnak el.
A Tisza Párt aktivistái elleni baltás támadást Debrecen fideszes polgármestere, a kóser Papp László gyorsan el is ítélte.
(HVG nyomán)