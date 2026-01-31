Anyaország :: 2026. január 31. 09:58 ::

Állítólag baltától kaptak sokkot a tiszás fiatalok Debrecenben

„Baltával támadtak a TISZA fiatal önkénteseire egy debreceni lakótelepen. Az elkövető a hírek szerint egy tanár, akinek a gyerekei is otthon tartózkodtak” – röpteti az algoritmus Magyar Péter Facebook-bejegyzését, melyet a HVG is szemlézett.

A hírhez egy nem túl beszédes videót is mellékelt a Diákhitel Központ volt vezérigazgatója.

A fiatalok el tudtak szaladni, így személyi sérülés szerencsére nem történt. 8 rendőr érkezett pajzsokkal a helyszínre előállítani az elkövetőt. Az önkénteseink sokkot kaptak. A helyszínre tart Tárkányi Zsolt, a TISZA képviselőjelöltje

– írja a vásárolt pártjának nevét helyesen leírni képtelen Magyar, majd felszólítja Orbán Viktor miniszterelnököt, „hogy álljon az ország nyilvánossága elé és haladéktalanul állítsa le az általuk szított erőszakot és aggressziót (sic!)!

Magyar a köztársasági elnököt is felszólította, hogy szólaljon meg, és mint írja, a Fidesz jelöltjeitől azonnali elhatárolódást várnak el.

A Tisza Párt aktivistái elleni baltás támadást Debrecen fideszes polgármestere, a kóser Papp László gyorsan el is ítélte.

(HVG nyomán)