Évet értékelt és sokat ígérgetett a wishes messiás a Tisza vasárnapi rendezvényén

Orbán Viktor szombati beszéde után a NER-végtermék Magyar Péter is megtartotta évértékelőjét. A Fideszben szocializálódott Magyar a kormánykritika mellett természetesen ígérgetett is, amennyiben megnyerik a választásokat.

„Mindent a magam módján tettem. Mindent a magunk módján tettünk. A magunk magyar módján az utóbbi két évben. Itt állunk a győzelem kapujában, lépjünk be rajta” – kezdte beszédét Magyar Péter, aki büszke, mert amikor körbenéz, láthatja a közönségben azokat az embereket, „akik rendbe fogják majd hozni Magyarországot. Látom azokat, akikkel elindultunk két évvel ezelőtt, és azokat, akikkel fáradhatatlanul haladtunk előre, és haladunk most is. Látom azokat, akik az utunk során csatlakoztak hozzánk” – számol be az Index.

Magyar úgy látja, mindenük megvan a győzelemhez, a többségük, a programjuk, a szakértőik, A Fidesznek szerinte marad „a következő 56 napra az uszítás, a fenyegetőzés, a lejáratás és a hazugság”.

A Tisza elnöke azzal folytatta, „a tegnapi évértékelőn hallottuk a múltat, mi beszéljünk inkább Magyarország jelenéről és jövőjéről. A múlt emberének is adjuk meg a lehetőséget, hogy szemtől szemben elmondhassa a véleményét. Egyetértünk abban, jogos állampolgári igény, hogy a választók a szavazatuk leadása előtt egy nyilvános vita keretén belül is láthassák és hallhassák, hogy melyik vezető milyen jövőt kínál a hazánknak”.

Legyen tehát vita a valóban fontos dolgokról. Az egészségügyről, a bérekről, a lakhatásról, az oktatásról, a magyar gazdaságról és az uniós források hazahozataláról. Sajnálom, hogy egyelőre úgy tűnik, a leköszönő miniszterelnök nem mer velem kiállni vitára. Orbán Viktor azzal hárít, hogy azért nem áll ki velem, mert én báb volnék. Mindeközben az ő bábjaként funkcionáló, neki ellentmondani képtelen fideszes országgyűlési képviselő-jelöltek a tiszás helyi jelölteket hívják ki vitára. Hogy is van ez? A mi leendő jelöltjeinkkel lehet vitatkozni, velem nem? Ti nem vagytok bábok, csak én? – üzengetett az újfideszes pártelnök.



A Tisza elnöke arról is beszélt, hogy a békét képviselik itthon és a nagyvilágban, „a Tisza és közössége elutasítja a háborút, és elutasítjuk az erőszak minden formáját”. Magyar Péter azt ígérte, hogy kormányra kerülésük esetén megtartanák a déli határkerítést, szigorúan lépnének fel az illegális migrációval szemben, és elutasítanák a migrációs paktumot.

A politikus kijelentette, hogy „a fideszes politikusok igyekeznek visszaállítani a sorkatonaságot. Orbán Viktor szerint az a jó, ha valaki volt katona. Kövér László úgy fogalmazott, a sorkötelezettség eltörlése katasztrofális hiba volt. Schmidt Mária szerint újra kell gondolni az általános hadkötelezettség bevezetését”.

Kétharmaddal az Alaptörvényben rögzítjük, hogy Magyarországon nem lesz sorkötelezettség – közölte Magyar Péter.

Magyar Péter leszögezte, hogy „Magyarország helye Európában van. Nem csak azért, mert Magyarországnak szüksége van Európára, hanem azért is, mert Európának szüksége van Magyarországra.

Magyar Péter a gödi Samsung-gyárral összefüggésben „mérgező halálgyárakat” emlegetett, közölve, hogy „ez nem nemzetgazdaság, ez nemzetgyilkosság”. A pártelnök a Tisza-programra kitérve a gödi üggyel kapcsolatban leszögezte: „Kötelezővé tesszük a teljes, független és nyilvános méréseket."



Ahogy az lenni szokott, a wishes messiás több ígéretet is tett a választói számára. Például:

Évente minimum 500 milliárd forinttal több forrást adnának az állami egészségügynek, csökkentenék a várólistákat a fekvőbeteg-ellátásban 6 hónapra, a járóbeteg-ellátásban 2 hónapra.

Záros határidőn belül hazahoznák az uniós forrásokat, valamint stabil és kiszámítható szabályozást ígérnek a magyar vállalkozóknak.

Visszaállítanák az önkormányzatok pénzügyi autonómiáját, a helyben beszedett adókat helyben tartanák, a kötelező feladatok ellátásához szükséges forrásokat biztosítanák.

Haladéktalanul csatlakoznának az Európai Ügyészséghez, valamint létrehoznák a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési- és Védelmi Hivatalt. Biztosítanák a közpénzzel kapcsolatos szerződések teljes körű nyilvánosságát.

Frissítés: Toroczkai értékelte az elhangzottakat

Hiába mondta Magyar Péter a mai évértékelőjén, hogy megtartaná a déli határkerítést, hogy szigorúan fog fellépni az illegális migrációval szemben, továbbá elutasítják a migrációs paktumot, mert beült az EU-t irányító globalista frakcióba, amely pontosan ezeket akarja. A választásokig még hagyják neki, hogy néha ne tartsa be a frakciófegyelmet, hogy kibeszéljen a kánonból, de aztán majd rákényszerítik, hogy kövesse a liberálglobalista kolompot, vagyis inkább Magyar Péter és csapata befejezi a mostani színjátékot – írja a Mi Hazánk Mozgalom pártelnöke X-felületén.

A Tisza Párt vezetője beszélhet a magyar munkavállalók és a magyar kkv-szektor érdekvédelméről, csak éppen semmit nem tettek eddig sem értük. Eközben a Mi Hazánk Lantos János vezetésével évek óta szakszervezeti vezetőkkel dolgozik, ott állt a gyárak előtt, miénk a legnagyobb majális, számtalanszor tüntettünk a dolgozók jogaiért, a magyar kkv-szektornak, termelőknek pedig Hazai Vásárokat és Hungulf Expót szervezünk folyamatosan – folytatta gondolatait.

Toroczkai kitért Orbán Anita szerepére is: "A korábban Magyar Péterhez hasonlóan szintén fideszes, majd Bajnai Gordonnal egy igazgatótanácsban, a Globsec vezetésében ülő Orbán Anita szájából is vicces volt bármilyen szuverenitásról hallani."

A teljes bejegyzés alább olvasható: