Orbán Százhalombattán: továbbra is Magyarország stratégiai készleteit fogjuk felhasználni

Magyarország továbbra is ellenáll Zelenszkij elnök zsarolásának, és nem engedünk abból a követelésünkből, hogy a Barátság kőolajvezetéken újraindítsák az olajszállítást - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök szombaton a Facebook-oldalára feltöltött videóban.

A kormányfő a százhalombattai kőolaj-finomítójánál - az ország egyetlen olajfinomítójánál, amelyet szombattól katonák őriznek - azt mondta, pénteken az ukrán elnök visszautasította a magyar és a szlovák kormány közös rendezési javaslatát. Emiatt a százhalombattai üzemben továbbra is Magyarország stratégiai készleteit fogják felhasználni - tette hozzá.



Orbán Viktor a százhalombattai kőolaj-finomítóban 2026. február 28-án (kép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Orbán Viktor szerint az ukrán olajblokád azt mutatja, hogy Zelenszkij elnök nem riad vissza semmitől". Ezért szombattól a százhalombattai kőolajfinomítót és az ország többi fontos energetikai létesítményét is katonák és rendőrök közösen védik.

A miniszterelnök a videóban megköszönte a hatóságok munkáját, majd kiemelte: kritikus helyzetben a magyar emberek számíthatnak a magyar honvédségre és a rendőrségre.

(MTI)