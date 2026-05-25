Háború :: 2026. május 25. 12:37 ::

Libanoni elnök: az izraeli erők kivonása nem alku tárgya

A libanoni elnök hétfőn védelmébe vette a hazája és Izrael között folyó tárgyalásokat, azonban leszögezte: továbbra sem képezheti alku tárgyát az izraeli erők kivonása Dél-Libanonból.

"A tárgyalások nem jelentenek megadást, és nem tartalmaznak engedményeket sem; a teljes izraeli csapatkivonás továbbra is nemzeti követelés, amely nem képezi alku tárgyát" - szögezte le közleményében Joseph Aoun, azonban hangsúlyozta azt is, hogy "a déli országrész felszabadítása az állam dolga".

A libanoni hatóságok már március elején betiltották a Dél-Libanonban aktív Hezbollah síita mozgalom fegyvereseinek tevékenységét, azt követően, hogy Izrael és a Hezbollah között ismét kirobbantak az összecsapások. A Hezbollah mindazonáltal nem hagyott fel az Izrael elleni támadásokkal, amelyekre Izrael erőteljes válaszcsapásokkal reagál.

A közleményt Aoun az izraeli erők 2000-ben végrehajtott libanoni csapatkivonásának az évfordulóján adta ki, amivel kapcsolatban emlékeztetett arra, hogy "az izraeli agresszió folytatódik, és egész települések látják kárát az újabb megszállásnak".

Naím Kászim, a Hezbollah vezetője vasárnap este ismét hangot adott az Izrael és Libanon között zajló egyeztetések iránti gyanakvásának, és aláhúzta, nem hajtják végre a bejrúti kormány lefegyverzéssel kapcsolatos felszólítását.

A Hezbollah-vezér szavaira reagálva Marco Rubio amerikai külügyminiszter azzal vádolta a mozgalmat, hogy "ismét káoszba taszítaná Libanont".

Libanon és Izrael áprilisban kezdtek tárgyalásokba, az Egyesült Államok közvetítésével. A két ország delegációi legközelebb június 2-án ülnek tárgyalóasztalhoz Washingtonban.

(MTI)