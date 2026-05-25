2026. május 25. 14:18

Volna itt egy javaslat a kultúráért felelős államtitkárnak

Nagy Ervin lett a kultúráért felelős államtitkár. Remélem, a vele bensőséges, baráti kapcsolatot ápoló Lakatos Márkból meg minimum helyettes államtitkár lesz – ha nem a kultúra, akkor a gyermekvédelem területén, írja bejegyzésében Horváth Tamás, a Magyar Jelen főszerkesztője.

Hozzáteszi: ha valaki, Lakatos nagyon jól ismeri a gyermekvédelmi rendszert; szót ért az intézetis fiatalokkal; sőt, ha kell, még a saját pénzét sem rest a rászoruló kiskorúak megsegítésére fordítani – elsősorban NIKE cipők formájában.

Lakatos Márk már bizonyított, ideje, hogy a rendszerváltó közösség meghálálja neki, amit az országért és különösképpen a fiatal fiúkért tett!