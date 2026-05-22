Robbanás történt a tiszaújvárosi MOL Petrolkémia Zrt. területén, a helyi önkormányzat előzetes információi szerint egy pirogáz benzin vezetéknél történt a baleset, ezt nem sokkal később a katasztrófavédelem is megerősítette.
A katasztrófavédelmi kirendeltség tájékoztatása szerint a lakosságot nem veszélyezteti az eset.
Dojcsák Dávid, a katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szóvivője az MTI-nek elmondta: a tűz oltása folyamatban van, a helyszínre elindult a mobillabor. A katasztrófavédelem tájékoztatása szeint az esethez a helyi létesítményi tűzoltók nagy erőkkel vonultak, a helyszínre riasztották a tiszaújvárosi és miskolci hivatásos tűzoltókat, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot és a mobil labort is. Az egységek több oldalról, vízágyúkkal és habsugarakkal oltják a tüzet, hűtik a rendszert.
A történtekről Magyar Péter is "posztolt":
közölte, egy személy életét vesztette, többen pedig súlyos sérüléseket szenvedtek.
Tiszaújváros polgármestere, Fülöp György megerősítette, hogy egy ember meghalt a balesetben, a sérültek pontos számáról nem volt információja. Elmondta továbbá, hogy az üzem területén belül zajlik a tűz oltása. A katasztrófavédelemmel és a Mol szakembereivel is folyamatos kapcsolatban vannak.
A történtekkel kapcsolatban a Mol hivatalos közleményt adott ki:
A MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén az Olefin 1 üzem újraindítása során robbanás történt. A tüzet a tűzoltók lokalizálták, a beavatkozás jelenleg is folyamatban van. Az esetnek több súlyos sérültje és egy halálos áldozata van. A baleset körülményeit a szakértők vizsgálják.
A tiszaújvárosi MOL Petrolkémia Zrt. Magyarország legnagyobb vegyipari komplexuma, amely a műanyagok teljes vertikumát előállítja az alapmonomerektől (etilén, propilén) a végtermékekig.
Kapitány István energetikáért felelős miniszter és Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója is úton van a helyszínre.
