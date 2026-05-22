Anyaország :: 2026. május 22. 10:11 ::

Robbanás történt a Mol tiszaújvárosi üzemében, halálos áldozat is van

Robbanás történt a tiszaújvárosi MOL Petrolkémia Zrt. területén, a helyi önkormányzat előzetes információi szerint egy pirogáz benzin vezetéknél történt a baleset, ezt nem sokkal később a katasztrófavédelem is megerősítette.

A katasztrófavédelmi kirendeltség tájékoztatása szerint a lakosságot nem veszélyezteti az eset.



Olvasói Fotó / Telex

Dojcsák Dávid, a katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szóvivője az MTI-nek elmondta: a tűz oltása folyamatban van, a helyszínre elindult a mobillabor. A katasztrófavédelem tájékoztatása szeint az esethez a helyi létesítményi tűzoltók nagy erőkkel vonultak, a helyszínre riasztották a tiszaújvárosi és miskolci hivatásos tűzoltókat, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot és a mobil labort is. Az egységek több oldalról, vízágyúkkal és habsugarakkal oltják a tüzet, hűtik a rendszert.

A történtekről Magyar Péter is "posztolt"

közölte, egy személy életét vesztette, többen pedig súlyos sérüléseket szenvedtek.

Tiszaújváros polgármestere, Fülöp György megerősítette , hogy egy ember meghalt a balesetben, a sérültek pontos számáról nem volt információja. Elmondta továbbá, hogy az üzem területén belül zajlik a tűz oltása. A katasztrófavédelemmel és a Mol szakembereivel is folyamatos kapcsolatban vannak.

A történtekkel kapcsolatban a Mol hivatalos közleményt adott ki:

A MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén az Olefin 1 üzem újraindítása során robbanás történt. A tüzet a tűzoltók lokalizálták, a beavatkozás jelenleg is folyamatban van. Az esetnek több súlyos sérültje és egy halálos áldozata van. A baleset körülményeit a szakértők vizsgálják.

A tiszaújvárosi MOL Petrolkémia Zrt. Magyarország legnagyobb vegyipari komplexuma, amely a műanyagok teljes vertikumát előállítja az alapmonomerektől (etilén, propilén) a végtermékekig.

Kapitány István energetikáért felelős miniszter és Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója is úton van a helyszínre.

(24 nyomán)