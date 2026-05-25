Külföld :: 2026. május 25. 21:15 ::

Az Ábrahám Egyezményekhez való "kötelező" csatlakozást várna el Trump a Közel-Kelet államaitól

Az Ábrahám Egyezményekhez való "kötelező" csatlakozást vár el Donald Trump amerikai elnök a Közel-Kelet államaitól. Az elnök Truth Social közösségi oldalán hétfőn megjelent bejegyzésében azzal érvelt, hogy a csatlakozás azoknak az erőfeszítéseknek az elismerése lenne, amelyeket az Egyesült Államok tett a béke érdekében az iráni konfliktus rendezése során.

Donald Trump közölte, hogy az egyezményt már aláírt Egyesült Arab Emírségek és Bahrain emellett elvárja Szaúd-Arábia, Katar, Pakisztán, Törökország, Egyiptom és Jordánia csatlakozását, aminek az iráni békemegállapodáshoz kapcsolódóan kellene megtörténnie.

Utalt az említett államok vezetőivel szombaton folytatott telefonbeszélgetésére is, amelynek elsődleges témája az iráni konfliktus rendezése volt.

Az elnök bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy az egyeztetések "szépen haladnak" Iránnal. "Vagy egy nagyszerű egyezség lesz, vagy egyáltalán nem lesz egyezség" – írta, és hozzátette, hogy a harcmezőre való visszatérés esetén a tűzerő "nagyobb és erősebb lesz, mint valaha".

Az Ábrahám Egyezmények a közel-keleti megbékélést és az izraeli-arab kapcsolatok normalizálását szolgáló nemzetközi megállapodás, amelyhez Izrael mellett elsőként, 2020 őszén az Egyesült Arab Emírségek és Bahrein csatlakozott, majd Marokkó és Szudán. Donald Trump elnök 2025-ben Szaúd-Arábiában tett látogatásán sürgette az arab ország vezetőit az Izraellel való kiegyezésre. Kazahsztán 2025-ban bejelentette szándékát az Ábrahám Egyezmények aláírására, amit idén véglegesített.

(MTI)