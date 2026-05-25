Rakja a f*szát a román nemzeti érdekbe, mert ő magyar, mondta az RMDSZ-es miniszter - saját pártja mondatta le

Lemondásra szólította fel hétfőn a kulturális minisztert Csoma Botond, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője. A politikus Facebook-bejegyzésében arra reagált, hogy nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyen Demeter András István trágár hangnemben beszél a Chișinăui Rádió megvásárlásáról.

Csoma közölte: az RMDSZ elhatárolódik mind a vulgáris nyelvezettől, mind az elhangzott kijelentések tartalmától. Hangsúlyozta, hogy ezek összeegyeztethetetlenek egy közméltóság felelősségével, és alkalmasak arra, hogy megingassák a közintézményekbe, illetve a közszolgálatiság értékeibe vetett bizalmat.

„Úgy véljük, hogy egy ilyen helyzetben a miniszter lemondása lenne a természetes és felelős döntés. Az ehhez hasonló kijelentések nem csupán egy személy megítélését befolyásolják, hanem igazságtalanul és hosszú távon árnyékot vethetnek a magyar közösségre és annak politikai képviseletére is. Éppen ezért fontos, hogy a közéleti szereplők felelősségüket józansággal és méltósággal viseljék” – írta bejegyzésében a frakcióvezető.

Hozzátette: az RMDSZ álláspontja szerint az ügyet politikai haszonszerzés nélkül, kiegyensúlyozottan és felelősségteljesen kell kezelni.

Egy egyéni botrány nem válhat egy teljes etnikai közösséget megbélyegző narratíva alapjává, hiszen egyes kijelentések vagy magatartások bírálata nem igazolhat kollektív általánosításokat – fogalmazott Csoma Botond.

A botrányt egy, a 2mnews által nyilvánosságra hozott hangfelvétel váltotta ki, amelyen Demeter András István a Radio Chișinău létrejöttének körülményeiről beszél.

A felvétel szerint a kulturális miniszter – aki korábban a Román Rádiótársaság vezérigazgatója is volt – rendkívül nyers, trágár kifejezéseket használva idézi fel, miként sikerült a román közszolgálati rádiónak megszereznie egy chișinăui rádióadó frekvenciáját, amely később a Radio Chișinău alapját képezte.

A nyilvánosságra került részletek szerint Demeter azt állítja, hogy a tranzakció lebonyolításához a román félnek különböző politikai és üzleti érdekcsoportokkal kellett egyezkednie, miközben a történetet vulgáris szóhasználattal és sértő megjegyzésekkel kommentálja. A felvétel nem a rádió megvásárlásának jogszerűségét kérdőjelezi meg, a közfelháborodást elsősorban az váltotta ki, hogy egy hivatalban lévő miniszter közméltósághoz méltatlan hangnemben beszél egy közintézményhez kapcsolódó ügyről.

A felvétel tanúsága szerint a miniszter ezt követően trágár kifejezések kíséretében kijelentette, hogy „nem érdekli a nemzeti érdek, mert magyar”, majd azt mondta, hogy inkább szobrot kellene állítani neki azért, mert sikerült véghezvinnie azt, amire mások nem voltak képesek. Konkrétan így fogalmazott:

rakom bele a f*szomat a [román] nemzeti érdekbe, mert én magyar vagyok!

A miniszter a felvételen az ügyészségi eljárásra és az érintett hatóságokra is obszcén hangnemben utal.

Demeter hétfőn Facebook-videóban reagált a nyilvánosságra került hangfelvételre. Azt állította, hogy a kiszivárgott részletet kiragadták a teljes beszélgetésből, és szerinte a felvétel nem tükrözi sem az ügy teljes kontextusát, sem a rádióvásárlás körülményeit. Hangsúlyozta, hogy a szóban forgó beszélgetés egy belső egyeztetésen hangzott el, ugyanakkor visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint bármiféle szabálytalanság történt volna a Radio Chișinău létrehozása vagy az ahhoz kapcsolódó tranzakció során.

Demeter a videóban arról is beszélt, hogy több mint egy évtizeddel ezelőtti eseményeket idézett fel, és úgy véli, a nyilvánosságra hozott részlet politikai támadások eszközévé vált. A kulturális miniszter azt állította, nem emlékszik arra, hogy valaha elhangzottak volna részéről a neki tulajdonított kijelentések, és szerinte azok ellentmondanak mindannak, amit 1993 óta a közéletben képviselt. Hozzátette: nem tudja kizárni annak lehetőségét sem, hogy a felvételt manipulálták, akár mesterséges intelligencia segítségével. Közölte, hogy kezdeményezni fogja a hanganyag szakértői vizsgálatát annak megállapítására, hogy hiteles-e.

„Lemondok kulturális miniszteri tisztségemről, mert nem szeretném, hogy egy esetleges rossz döntéssel még több nehézséget okozzak ennek az amúgy is rendkívül törékeny kormánykoalíciónak ezekben a különösen bonyolult és nehéz időkben. Újabb bizonyítékát látjuk annak, hogy a társadalom polarizációja, valamint a vélemények és meggyőződések közötti szakadék korábban nem tapasztalt mélységekbe jutott” – fogalmazott a távozó miniszter.

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke Facebook-bejegyzésben reagált a nyilvánosságra került hangfelvételre.

A politikus szerint a felvételen Demeter András István „vállalhatatlan hangnemben beszél a közérdekről, és a magyar identitásáról is úgy nyilatkozik, hogy azzal teret ad közösségünk megbélyegzésének”. Az RMDSZ elnöke úgy fogalmazott, hogy a hangfelvételen elhangzott kijelentések elfogadhatatlanok.

A mi politikai közösségünkben nincs helye a trágár, közönséges beszédnek, az orosz érdekeltségekkel való felelőtlen viccelődésnek. A magyar identitást pedig senki nem használhatja fel vállalhatatlan kijelentésekre – írta.

Kelemen Hunor szerint „ebben a helyzetben egyetlen járható út van: a miniszter lemondása”. Hozzátette: felkérte Demeter András Istvánt, hogy mondjon le miniszteri tisztségéről, és arra is kérte, hogy kérjen bocsánatot mindazoktól, akiket kijelentéseivel megbántott, köztük a magyar közösség tagjaitól is.

(Krónika nyomán)