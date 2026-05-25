2026. május 25. 11:58

A pápa "lefegyverezné" a mesterséges intelligenciát

A mesterséges intelligenciát az emberiség szolgálatába kell állítani ahelyett, hogy kevesek hatalmi eszköze legyen XIV. Leó pápa első enciklikája szerint, amelyet a Vatikán hétfőn hozott nyilvánosságra.

A Magnifica humanitas kezdetű dokumentum, az egyház szociális doktrína hagyományát követve, a jelenlegi digitális forradalomnak az emberre a társadalomra, a munka világára, a nemzetközi kapcsolatokra gyakorolt hatását vizsgálja meg.

A pápa úgy véli, a mesterséges intelligenciát "le kell fegyverezni", vagyis nem szabad engedni, hogy kizárólag katonai, politikai logikát kövessen, kevesek hatalmi döntésének, erkölcsének kifejezése legyen.

"Nincsen algoritmus, amely erkölcsileg elfogadhatóvá teheti a háborút" - áll a pápai pásztorlevélben.

Az enciklika megjelenésével egy időben sajtótájékoztató zajlik, amelyen első alkalommal az egyház történetében a pápa is részt vesz.

(MTI)