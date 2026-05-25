Anyaország :: 2026. május 25. 08:50 ::

Molnár Áron maradék mentális állapota is ráment a Tisza-árasztásra

Közös közleményben tudatta Molnár Áron és a Loupe Színházi Társulás, hogy a színész közös döntés alapján távozik a készülő Emberek, helyek és dolgok című előadás próbafolyamatából. A színész egészségi és mentális állapota megőrzése érdekében hozta meg döntését.

Az elmúlt évek rendkívül intenzív szakmai és közéleti terhelése, valamint a folyamatos fizikai és lelki igénybevétel következtében Áron számára most elengedhetetlenné vált a pihenés és a regeneráció – írják.

A közlemény hangsúlyozza, hogy a döntést hosszú mérlegelés előzte meg, és a társulat, valamint az alkotók teljes támogatásukkal állnak Molnár Áron mellett.

(Index nyomán)