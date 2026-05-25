Közös közleményben tudatta Molnár Áron és a Loupe Színházi Társulás, hogy a színész közös döntés alapján távozik a készülő Emberek, helyek és dolgok című előadás próbafolyamatából. A színész egészségi és mentális állapota megőrzése érdekében hozta meg döntését.
Az elmúlt évek rendkívül intenzív szakmai és közéleti terhelése, valamint a folyamatos fizikai és lelki igénybevétel következtében Áron számára most elengedhetetlenné vált a pihenés és a regeneráció – írják.
A közlemény hangsúlyozza, hogy a döntést hosszú mérlegelés előzte meg, és a társulat, valamint az alkotók teljes támogatásukkal állnak Molnár Áron mellett.
