2026. május 25. 09:39

Újabb izraeli megszálló esett el Dél-Libanonban

Újabb izraeli katona esett el vasárnap Dél-Libanonban – jelentette be hétfőn az izraeli hadsereg.

A műszaki alakulatban szolgáló, tizenkilenc éves eilati Nahoraj Leizert egy dróntámadás ölte meg, az incidensben egy másik katona súlyosan megsebesült. Halálával huszonháromra emelkedett az észak-izraeli harcok március eleji kezdete óta elesett izraeli katonák száma, akik közül tízen a tűzszünet bejelentése óta vesztették életüket.

Az izraeli hadsereg arab nyelvű szóvivője, Aviháj Adrei közölte, kiürítési parancsot adtak ki tíz dél-libanoni falura hétfőn. A Hezbollah az elmúlt hónapokban ugrásszerűen növelte a robbanó drónok használatát, amelyek egy része Izrael északi részére is behatol.

Az Irán elleni háború kitörése után a Hezbollah támadást intézett izraeli célpontok ellen, és az azóta folyó összecsapások több mint háromezer halálos áldozatot követeltek a libanoni egészségügyi minisztérium múlt heti jelentése szerint. Közülük több százan az amerikai közvetítéssel létrejött tűzszünet idején vesztették életüket, a kihirdetett fegyvernyugvás ellenére folytatódó harcokban.

(MTI korrigálva)