Anyaország :: 2026. május 25. 20:44 ::

Egy-két héten belül benyújthatják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot

Egy-két héten belül benyújthatják az Országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot, az újonnan felálló szervezetet a lehető legnagyobb hatáskörrel szeretné felruházni a Tisza-kormány - közölte Magyar Péter miniszterelnök a Telexnek hétfő este adott interjújában.

A kormányfő azt mondta: nagyon szeretné, ha a hivatal már a nyáron fel tudna állni, de meggyőződése szerint az időpontnál fontosabb, hogy az új szervezetet valós hatáskörökkel ruházzák fel, ne alakuljanak ki párhuzamosságok az Integritás Hatósággal és az ügyészséggel, vagy ha igen, akkor azok "segítő párhuzamosságok" legyenek.

Felhívta a figyelmet ugyanakkor arra, hogy megszűnt a rendeleti kormányzás, így ha nem sürgősséggel tárgyal valamit a parlament, akkor egy-másfél hónap egy jogszabály elfogadása az Országgyűlésben, sőt ennél hosszabb idő is lehet, ha társadalmi-szakmai vitára bocsátják a javaslatot. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatal esetében is szeretnék - ha nem is hosszú időre - kinyitni a társadalmi vitát - jelezte, hozzátéve, hogy záros határidővel, egy-két héten belül be kell nyújtaniuk a parlamentnek a hivatalról szóló törvényjavaslatot.

Arra a kérdésre, hogy a NER-hez kötődő különböző gazdasági szereplők a háttérben megpróbálnak-e valamilyen formában kiegyezni a kormánnyal, Magyar Péter azt felelte: számtalan üzenetet kap, de ezekre soha nem válaszol. Az oligarcháknak azt üzente: "felesleges kidobni 30 forintot sms-re", mert "fel sem merül, hogy bárki kiegyezzen bárkivel".

"Teljesen mindegy, hány sms-t küldenek, vagy milyen úton-módon próbálkoznak. Mi tudjuk, hogy (...) mire kaptunk óriási felhatalmazást, és hogy ez milyen felelősséggel jár a magyar emberek felé" - hangsúlyozta.

(MTI)