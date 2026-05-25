Külföld, LMBTQP+ :: 2026. május 25. 15:43 ::

Nem csak buzi, drogos is lehet a Budapestről elküldött metropolita - őrizetbe vették Csehországban

Őrizetbe vette Hilarion nyugalmazott orosz püspököt vasárnap a közép-csehországi Unhostban a cseh rendőrség - közölte hétfőn a Novinky.cz cseh hírportál a Telegramon megjelent bejegyzésre hivatkozva. /Bővített hír./



Ministránsfiúk, ministránsfiúk mindenütt...

A Telegram-bejegyzés szerint Hilariont azután vették őrizetbe, hogy Karlovy Varyban elhagyta Szent Péter és Pál apostol pravoszláv templomát. Kocsiját Unhostban megállították a rendőrök, és az autó csomagtartójában "fehér anyagot tartalmazó négy apró edényt" találtak. Hilarion a kábítószerbirtoklást tagadja - idézte a cseh hírportál a Telegramot.

A Novinky hírportál értesülését a cseh Nemzeti Drogellenes Központ szóvivője is megerősítette.

"Megerősíthetem, hogy névtelen bejelentésre reagálva, amely kábítószeres anyag szállítása hívta fel a figyelmet, intézkedéseket foganatosítottunk egy autó ellen" - mondta Lucie Smoldasová a hírportálnak. "Tekintettel arra, hogy a bűncselekmény felderítése folyamatban van, további értesüléseket az ügyről, sem a kocsi utasainak mibenlétéről nem közölhetünk" - tette hozzá a szóvivő.

A kladnói ügyészség, amelynek hatáskörébe Unhost tartozik, a Novinky.cz-vel azt közölte, hogy egyelőre senki ellen nem indult eljárás. "A hétfői nap folyamán kihallgattunk két személyt. További sorsukról a rendőrség dönt" - válaszolta a Novinky.cz kérdésére Petr Dluhos ügyész.

"Hilarion tagadja, hogy bármiféle köze lehetne az állítólagos kábítószerhez, és provokációnak minősítette a történteket" - idézte a cseh hírportál a Telegramot. A portál szerint Hilarion arra is panaszkodott, hogy a rendőrség nem engedte meg neki, hogy kocsija átvizsgálásakor jelen lehessen.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője időközben újságírói kérdésre válaszolva azt mondta, hogy nincs semmiféle értesülése a korábbi püspök őrizetbevételéről.

Grigorij Alfejev (egyházi nevén: Hilarion) az orosz ortodox egyház nyugalmazott püspöke. 2009 és 2022 között Volokolamszk címzetes püspöke volt, valamint a moszkvai patriarkátus külkapcsolatokért felelős bizottságának elnöke. 2022 nyarán a szinódus elmozdította posztjáról, és budapesti és magyarországi metropolitának nevezte ki. Ebből a tisztségéből 2024 nyarán függesztették fel, majd 2024 végén végleg felmentették. Azóta él Csehországban. 2024 nyarán Hilarion ellen vizsgálat indult az egyházban, miután egy korábbi ministráns szexuális zaklatással vádolta meg. Hilarion tagadja a vádakat, és azt állítja, mindez egy zsarolási kísérlet része.



Azt azért elég nehéz tagadni, hogy a kapcsolódó cikkben látható videón bemászik a ministránsfiú ágyába...

(MTI nyomán)