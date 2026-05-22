Ahol a lakosok kezükbe vették a maguk sorsát

Egy olvasónk hívta fel a figyelmünket egy jelenségre, amely a főváros 11. kerületében zajlik. Azzal nem mondok újat, hogy Magyarországon nagyon sok helyen borzasztóan gyenge a közbiztonság. Sajnos azzal sem, s ezt mondjuk ki, hogy ezt nagyon sokan mintegy passzív elszenvedőként élik meg. Lehet vitát nyitni arról, ez miért van, az viszont tény, jelen történetünkben nem erről van szó, és ez igen dicséretes.

A helyszín Kelenföld. Azt hiszem, nem cseng ismeretlenül olyan kontextusban sem sokak számára, ha a bűnözést és a rossz közbiztonságot említjük. A pályaudvaron és környékén különböző társadalomból „kiilleszkedett” elemek zaklatják a békés járókelőket, köztük gyerekeket is.

Itt jegyzem meg, például a Betyársereg is szervezett már Kelenföldön a korábbi években úgynevezett figyelemfelhívó sétákat (lásd itt és itt ). De természetesen azt senki nem várhatja el tőlük, hogy a nap 24 óráában ott legyenek, mert nem ez a dolguk. Tyirityán Zsolt, a Betyársereg vezetője is számtalan alkalommal el szokta mondani, hogy ezeknek a megmozdulásoknak két fő célja van hosszú távon. Az egyik, hogy a rendőrség végezze a dolgát, a másik, hogy akár a helyben érintett civilek is úgy érezzék, ők is tehetnek a közbiztonságért és kiállhatnak magukért, s önszerveződő módon, természetesen minden törvényt betartva, de igenis álljanak ki magukért, mert másképpen nem lesz változás.



Ilyen állapotok uralkodnak…

Nos, úgy tűnik, Kelenföldön ez történt.

Olvasónk arról számolt be, hogy a civilek kezükbe vették a dolgokat, elegük lett belőle, hogy senki nem foglalkozik a kialakult állapotokkal. Többek között olyan eset is történt, hogy ezek a bűnözők egy autista fiút találtak meg és raboltak ki. Olvasónk, ki tájékoztatott az esetről, elmondta, hogy az ő fia is autista, és ezért külön felháborította az eset és onnantól fogva szívügyének tartotta, hogy elkapják a bűnözőket. Összefogással sikerült is elfogniuk a két tolvajt, és erről már a BRFK is kiadott hivatalos állásfoglalást, azóta a fogdán vannak . Ehhez pedig gratulálunk!

Sok érdekes információt megtudhatunk egyébként a helyi csoportból , amely nyilvános. Se szeri, se száma a felháborító eseteknek, képekkel ellátva. Tolvajok, zaklatók, vagy éppen „csak” zombik, akik ahol rájuk jön, ott végzik „dolgukat”.

Tovább böngésztem a csoportot, s igazándiból bármelyik történetet idézhetném, mégis egyet fogok, amelyet egy anyuka osztott meg a csoport tagjaival. Íme:

Ma 3/4 4 magasságában a Burgerben kajáltunk a teraszon.

Én a dohányzásra kijelölt helyen álltam, a kisfiam és barátnőm az asztalnál ettek még.

Először hozzájuk ment oda ez a nőnek nem nevezhető lény, hogy vegyenek neki enni.

Aztán a párja a mellettük lévő asztalnál ülő férfihez ment oda, hogy adjon neki a krumplijából.

Ezek után a nőnemű lény engem talált be, hogy vegyek neki kaját.

Miután nemet mondtam, a férfi entitás folytatta, hogy adják nekik flakont.

Kérdeztem, hol lát nálam flakont!?

Erre már agresszíven: "akkor ne adjál b+, nem szégyelled magad? Ha egy terhes nő kérne, akkor én az utolsó forintomat is odaadnám."

(Nem, amúgy nem terhes a nő és véleményem szerint egy éhező ember sem így néz ki.)

Közöltem vele, hogy én meg úgy döntöttem, hogy a saját pénzemet a saját gyerekemre költöm.

Ezek után mindenki ki tudja következtetni, hogy minden utolsó retkes k..vának le lettem hordva.

A csoportban korábban, más által posztolt ordításuk ez után az eset után kb. fél percen belül következett.

Ha ezt a posztot látja illetékes, aki intézkedésre jogosult, lenne hozzá pár kérdésem.

1. Minek kell történnie a kerületben ahhoz, hogy végre rend legyen?

2. Normális dolognak tartják-e, hogy az aluljáróban felnőtt szaralakok gyerekeket félemlítenek meg és rabolnak ki, vagy a kerületben nőket ütnek meg random?

2. Miért nem fontosabbak a kerületben élő normális emberek és gyerekeik, mint a támadólag fellépő, agresszív, mindent összeszaró, nyilvánosan szexelő, összehugyozott/szart véglények?

3. Feltűnt-e már valamely hatóságnak ez az invázió és tesznek-e valamit végre ez ellen a megszállás ellen?

4. MIKOR?

Egyébként mintegy „slusszpoénnak” itt hagyok a végére valamit. Az egyik csoporttag arról ír, hogy László Imre (a kerület DK-s polgármestere) szerint neki nincs köze a közbiztonság romlásához...

Lantos János – Kuruc.info