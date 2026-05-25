Szinte teljesen megbénult a dunántúli vonatközlekedés

Szinte az egész Dunántúl vonatközlekedése megbénult vagy akadozik, miután hétfő délután fél 4 körül kigyulladt egy 27 éves, bérelt francia mozdony a kelenföldi pályaudvaron, és emiatt le kellett állítani az egész állomást – ezt Magyar Péter mondta a Telex élő interjújában. Az esetről maga Vitézy Dávid közlekedési miniszter adott hírt a Facebookon. A miniszterelnök elnézést kért a több ezer utastól, akiknek órákat kell a melegben várakozniuk a pünkösdi hétvége utolsó napján.



Az égő mozdony oltása a kelenföldi pályaudvaron (fotó: Mávinform)

Mint Magyar Péter elmondta, részletes tájékoztatást kért Vitézy Dávid közlekedési minisztertől. A mozdony kigyulladása után nem sokkal le kellett állítani az egész kelenföldi pályaudvart, ami a legfontosabb állomása Magyarországnak, a katasztrófavédelem utasítása szerint ugyanis áramtalanítani kellett az egész területet. Ez azt okozta, hogy szinte az egész Dunántúl vasúti közlekedése megbénult.

Az állomást azóta ismét áram alá helyezték, így a forgalom lassan megindulhat, de órákba telik, míg teljesen helyreáll. Magyar azt mondta: egy olyan mozdony gyulladt ki, amelyet Lázár János előző közlekedési miniszter bérelt, lízingelt ahelyett, hogy újakat vettünk volna uniós forrásokból. A korábbi közlekedési miniszter ezekre a mozdonyokra mondta azt, hogy újszerű, utolsó generációs mozdonyokról van szó, az mégis kigyulladt – mondta a kormányfő.

Kiderült, hogy nincsen meg az a több száz pótlóbusz, amikről szintén Lázár János beszélt, csak 40 vagy 45 állt azonnal rendelkezésre. Vitézy Dávid miniszter intézkedett, a BKK-tól buszokat kért. Ezt sem egyszerű megoldani, mert korábban nem engedélyezték, hogy autópálya-matrica kerüljön ezekre a buszokra, de ez már meg van oldva.

Magyar szerint se az utastájékoztatás, se a katasztrófavédelem és a MÁV közötti kooperáció nem működött megfelelően. A fennakadást az is okozta a kormányfő szerint, hogy a katasztrófavédelem az újragyulladás veszélye miatt nem engedte megnyitni a többi vágányt, „nagyon rigorózusan ragaszkodott ahhoz, hogy áramtalanítva maradjon az állomás”.

Magyar azt mondta: „anélkül, hogy hatásköröm lenne a katasztrófavédelem felett, ilyenkor mérlegelni kellene, hogy az mit okoz, ha több tízezer ember 30 fokban áll és vár órákat, akár négy-öt órát is különböző állomásokon, ahhoz képest, amilyen veszélyt egyébként a mozdony jelenléte okoz.”

Jelenleg is áll a forgalom Pécs felé, a Balaton felé, Veszprém felé, a Velencei-tó felé. „Nyilván ahhoz idő kell, hogy helyreálljon a teljes vasúti közlekedés. Még egyszer elnézést kérek emiatt” – mondta Magyar.

A Kelenföldön kigyulladt mozdonyt 18:45-re elvontatták, ezért megindulhatott a forgalom a Kelenföldet érintő vonalakon. Hétfő este nyolc körül még jelentősek a késések az érintett vonalakon, több vonat 1,5–2 órás késést is összeszedett – 19:50-kor volt olyan győri InterRégió, ami 129 perc késéssel tartott a Déli pályaudvar felé, egy pécsi IC pedig 146 perces késéssel közlekedett.

(Telex nyomán)