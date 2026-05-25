Korai stádiumban lévő bőrrák miatt kap sugárkezelést Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök - közölték hétfőn a brazil államfő hivatala és orvos.
A 80 éves baloldali politikust kezelő Sirio-Libanes kórház orvosai arról számoltak be, hogy óvintézkedésként sugárterápiának vetik alá az elnököt, akinél egy bőrelváltozást távolítottak el.
"Egy április 24-én történt bazálsejtes elváltozás eltávolítását követően kiegészítő kezelésként a fejbőrön felületes sugárterápiáról született döntés" - közölték az orvosok, hozzátéve, hogy Lula korlátozások nélkül el fogja tudni látni napi teendőit.
A várakozások szerint Lula da Silva októberben indul az elnökválasztáson, és a jelenlegi felmérések szerint vezet jobboldali kihívójával, Flavio Bolsonaróval szemben.
Lula Brazília legidősebb hivatalban lévő elnöke, aki már többször küzdött egészségi problémákkal.
