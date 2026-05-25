Háború :: 2026. május 25. 16:41 ::

"Túlcsordult az oroszok türelmének pohara"

Oroszország rendszeresen támadni fogja a kijevi hadiüzemeket, valamint az ukrán döntéshozatali központokat és parancsnokságokat a sztarobilszki pedagógiai szakközépiskolát ért ukrán dróntámadás nyomán - jelentette be hétfőn az orosz külügyminisztérium.

Az elcsatolt luhasznki régióban lévő sztarobilszki pedagógiai szakközépiskolát péntekre virradóra, több hullámban ért ukrán dróntámadás következtében 21 tizenéves tanuló életét vesztette, 42 pedig megsebesült. A tárca szerint civilek szándékos támadása, amely nem riad vissza "a gyermekek hidegvérű meggyilkolásától sem", "a kijevi rezsim náci és terrorista természetének bizonyítéka".

A tárca szerint az ukrán vezetés, és az őt fegyverrel ellátó nyugati támogatói durván megsértették nemzetközi humanitárius jog normáit, az 1949-es genfi egyezményeket és ezek kiegészítő jegyzőkönyveit, amelyek a konfliktusok idején a polgári lakosság védelméről rendelkeznek, az 1989-es gyermekjogi egyezményeket, valamint számos más jelentős nemzetközi jogi aktust.

"Mindettől túlcsordult türelmünk pohara" - áll a közleményben, amely kilátásba helyezte, hogy az orosz fegyveres erők következetes, rendszeres csapásokat indítanak az ukrán hadiipari komplexum kijevi vállalatai ellen, beleértve a pilóta nélküli repülőszerkezetek tervezésének, gyártásának, programozásának és az alkalmazásra való felkészítésének konkrét helyszíneit is.

A minisztérium rámutatott, hogy a drónokat az ukrán fél a NATO szakértőinek közreműködésével használja, akik az alkatrészszállításáért, a hírszerzési adatok biztosításáért és a célmegjelölésért felelősek. A tárca közölte, hogy a csapások a döntéshozatali központokat és a parancsnokságokat is érinteni fogják.

"Mivel az említett objektumok Kijev egész területén szétszórtan taláhatók, arra figyelmeztetjük a külföldi állampolgárokat, beleértve a diplomáciai képviseletek és a nemzetközi szervezetek képviseleteinek állományát is, hogy a lehető leghamarabb hagyják el a várost, az ukrán főváros lakóit pedig arra kérjük, hogy ne közelítsenek a Zelenszkij-rezsim katonai és közigazgatási infrastruktúrájának objektumaihoz" - állt a közleményben.

(MTI)