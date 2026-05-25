Külföld, Háború :: 2026. május 25. 15:50 ::

A libanoni kormány megdöntésére szólított fel a Hezbollah vezetője

Naím Kászim, a libanoni Hezbollah síita szervezet főtitkára a kormány megdöntésére szólította fel Libanon lakosságát. "Az embereknek joguk van ahhoz, hogy az utcára vonuljanak, és megbuktassák a kormányt" - jelentette ki Kászim televíziós beszédében.

"Amennyiben ez a kormány nem képes biztosítani a szuverenitást, akkor távoznia kell" - húzta alá.

A Libanonban jelentős befolyással bíró milícia vezetője a jelenlegi bejrúti vezetést "az ország intézményeit támadó amerikai-izraeli projektnek" nevezte.

Újfent elutasította az Irán támogatását élvező Hezbollah lefegyverzésére vonatkozó követeléseket. "A fegyverek addig maradnak a kezünkben, amíg a libanoni állam képes nem lesz kötelezettségét teljesíteni Libanon, a nép és az erőforrásai védelme és megőrzése iránt" - hangsúlyozta Kászim, akit az al-Manár helyi televízió idézett. Hozzátette, hogy az ország hatóságai nem léphetnek fel önkényesen a síita szervezettel szemben.

Április közepe óta Libanon és Izrael évtizedek óta először kezdett közvetlen tárgyalásokat az Egyesült Államok közvetítésével. A Hezbollah lefegyverzése egyik kulcseleme a tárgyalásoknak, amelyeken azonban a Hezbollah nem vesz részt.

Egy erőszakos lefegyverzés esetén Libanont újabb súlyos válság fenyegetné. Egyesek attól tartanak, hogy megismétlődhet a 2008 májusában kialakult helyzet: az akkori kormány a többi között megpróbálta leállítani a Hezbollah kommunikációs hálózatát. Ennek következtében napokig tartó összecsapások bontakoztak ki Bejrútban a kormányerők és a milícia között, több tucat ember vesztette életét.

Libanonban 1975 és 1990 között halálos áldozatok tízezreit követelő polgárháború dúlt.

(MTI)