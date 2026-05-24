2026. május 24. 12:55

Gyurcsány fővárosi rendőrfőkapitánya lesz a rendészeti államtitkár

„Dr. Tóth Gábort kértem fel, hogy rendészeti államtitkárként több évtizedes rendvédelmi és civil vezetői tapasztalatát a belügyi szektor megújításának szolgálatába állítsa” – írta Pósfai Gábor belügyminiszter a Facebook-oldalán, miután vasárnap vasárnap kinevezték a Tisza-kormány ötvenöt államtitkárát. Pósfai úgy jellemezte Tóthot, mint aki rendőri pályafutása során különböző szinteken, beosztottként és vezetői pozíciókban is szerzett szakmai tapasztalatot.

Tóth Gábor 2003 és 2007 között Budapest rendőrfőkapitányának bűnügyi helyetteseként dolgozott, majd 2007-től, a második Gyurcsány-kormány és a Bajnai-kormány alatt a főváros rendőrfőkapitánya volt, 2010-ben viszont Pintér Sándor egykori belügyminiszter leváltotta. Tóth főkapitánysága idején folytatott a BRFK nyomozást a BKV-ügyben és a hírhedt fekete sereg nevű bűnözői csoport ellen.

Pósfai szerint Tóth munkája során nemcsak a rendőrség működését ismerte meg részleteiben és szerzett nemzetközi rendészeti tapasztalatot, hanem szoros együttműködésben dolgozott a belügyi ágazat más szervezeteivel is, így a büntetés-végrehajtás, valamint a katasztrófavédelem és a tűzoltóság feladat- és működési rendszereire is rálátott. Mint írta, Tóth Gábor pályafutásának fontos állomása volt a létesítményüzemeltetés területén eltöltött nyolc év, mely által az üzleti szférában széles körű vezetői, szervezési és működésfejlesztési tapasztalatokra tett szert.

A belügyminiszter azt írta, Tóth „az Országos Polgárőr Szövetség jogi és igazgatási alelnökeként aktív szerepet vállal a civil közbiztonsági együttműködés rendszerében, amely révén hidat képezhet a hivatásos rendvédelem és a közösségi bűnmegelőzés között, erősítve a lakossági kapcsolatokat és együttműködést”. Szerinte Tóth kettős háttére erősséget jelent, mert belülről ismeri a rendszer problémáit, kívülről pedig új szemléletet, reformokat és korszerűbb megoldásokat hozhat.

(Telex nyomán)