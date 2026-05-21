Tisza-szurkoló üzletasszony írta a bejegyzéseket Hadházynak a NER-feleségek luxuséletéről

A nyilvánosságban és a tévéből jól ismert befektető azt ugyan már hónapokkal korábban elárulta, hogy a Tisza Párt mellett áll, most viszont lerántotta a leplet friss pártpolitikai szerepvállalásának egy olyan szeletéről, amelyről eddig nem beszélt nyilvánosan. A NER-es luxizás leleplezésében tett erőfeszítéseiről is nyilatkozott az Economxnak.



Tóth Ildikó (fotó: Hatvani István)

Tóth Ildikóról már korábban is tudvalevő volt, hogy a Tisza Párttal szimpatizál, most azonban beavatta a lapot abba is, személyesen és konkrétan milyen szerepkörre vállalkozott a politika frontján – még a hivatalos kampányidőszak előtt.

Az ingatlanbefektető volt az, aki a leköszönő Orbán-kormány és a rendszer holdudvarának korrupciógyanús ügyeivel foglalkozó Hadházy Ákos írásainak megszövegezésében főszerepet vállalt az utóbbi időszakban – mondta a lapnak Tóth Ildikó. A tévés szerepléseiből is ismert üzletasszony kifejtette, milyen út vezetett idáig, hogyan járult hozzá tevékenyen a Magyar Péterék kampányának sikeréhez, valamint hogyan került kapcsolatba a korrupcióra gyanút adó ügyek felgöngyölítésével foglalkozó Hadházy Ákossal.

A Magyar Péterről való áradozás után ("nyilván sok hibát elkövetett, legyen az a szórakozóhelyen történt eset, és a többi, de azt gondolom, hogy ez alatt a két év alatt olyan kiváló államférfi lett, hogy Európában párja nincsen, (...) a retorikája mindenki felett van, tehát az én szememben ez már churchilli szint" stb.) Tóth Ildikó elmesélte azt is, hogyan csöppentek bele kvázi családostól a választási kampányba.

Egy évvel ezelőtt elkeseredve ültünk a férjemmel otthon, hogy mi lesz itt. Hogyha nyer újra a Fidesz, akkor hogyan tovább? Mit csináljunk? Elköltözünk? Itt hagyunk mindent? Mert nem láttuk a jövőnket itt. Bár a férjemnek elképesztően jó munkahelye van, amit imád, nekem van egy gyönyörű cégem, de úgy éreztük, hogy ezt nem tudjuk csinálni. És akkor arra gondoltam, hogy akkor mindenkinek lépni kell. A férjem belépett a Tiszába, aktivistaként minden rendezvényen ott volt, terelte az embereket, segített, pakolt, hangosított. Úgy gondolta, itt az ideje, 60 éves, ez az utolsó lehetősége, hogy tegyen a hazájáért valamit. És minden egyes rendezvényen önkéntesként jelentkezett mindenhova, ajánlásgyűjtésre is. Már a bírók tüntetése óta aktivista volt. Én erre nem vagyok alkalmas, mert valahogy nem vagyok ilyen típus. Úgyhogy én más találtam ki: elkezdtem cikkeket írni Hadházy Ákosnak.

– Amiket az emberek látnak a luxizásról Hadházy tollából, azoknak az anyagát én állítottam össze másfél éven keresztül – mondta el az Economxnak Tóth Ildikó. Mint fogalmazott: "féltem a nevemet adni hozzá, bevallom őszintén, mert ott volt a cégem, és nagy volt a kockázat. Viszont úgy éreztem, hogy valamit nekem is kell tennem. Számtalan barátnőm és barátom volt, akik segítettek, és gyűjtöttük az anyagokat, és küldtük tovább. Mert azt szerettük volna, hogy az emberek megértsék, mi itt a probléma. Ha azt mondom XY-nak, hogy Z ellopott kétmilliárdot, húszmilliárdot, nem megfogható."

De azt, hogy Rogán Barbarának 120 millió a krokodilbőr táskája, azt érti mindenki.



Rogán Barbara, a 120 milliós krokodilbőr táska (és még számtalan más luxuscikk) büszke tulajdonosa, aki keményen megdolgozott mindezért. Még szerencse, hogy Tóni nem tud urizálni, mert ő parasztgyerek, legalábbis ezt nyilatkozta...

Idevágó tevékenysége kapcsán arról is beszélt, megpróbálta mozgósítani egész Budapestet az ismeretségében, hogy "mindenki szálljon be ebbe a játékba, mert ez az a dolog, amit mindenki fog érteni".