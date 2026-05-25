2026. május 25. 18:22

A szerb elnökkel tárgyalt a kínai államfő

Hszi Csin-ping kínai elnök hétfőn Pekingben fogadta Aleksandar Vucic szerb államfőt, a két ország pedig számos új együttműködési megállapodást írt alá a stratégiai partnerség erősítéséről – jelentette a CCTV kínai állami televízió.

A beszámoló szerint Hszi a találkozón hangsúlyozta: Kína és Szerbia tovább kívánja mélyíteni átfogó stratégiai partnerségét. A kínai elnök sürgette a fejlesztési stratégiák összehangolását, valamint az Egy övezet, egy út kezdeményezéshez kapcsolódó, 2026 és 2028 közötti időszakra szóló együttműködési terv végrehajtását.

"Kína támogatja Szerbiát abban, hogy a saját nemzeti adottságainak megfelelő fejlődési utat kövesse" – idézte Hszit a kínai állami televízió.

A kínai elnök emellett az együttműködés bővítését szorgalmazta a mesterséges intelligencia, a digitális gazdaság, a zöldenergia és a fejlett gyártástechnológia területén is.

Hozzátette: a két ország a vízummentességi megállapodásra, a szabadkereskedelmi egyezményre és a közvetlen légi összeköttetésekre építve a kulturális, oktatási, sport- és turisztikai kapcsolatok fejlesztésére is törekszik.

A látogatás során a felek többek között megállapodást kötöttek büntetőügyekben nyújtott kölcsönös jogsegélyről, memorandumot írtak alá a mesterséges intelligencia, a digitális gazdaság, az ipari és ellátási láncok, az oktatás, a környezetvédelem és a technológiai innováció területén folytatandó együttműködésről, továbbá nukleáris energia és nukleáris technológia békés célú felhasználásáról is.

A Hszinhua kínai állami hírügynökség jelentése szerint Hszi a találkozón átadta Vucicnak a Barátság Érdemrendet, amely Kína részéről a külföldieknek adományozható legmagasabb állami kitüntetés. Az indoklás szerint a szerb elnököt "a kínai–szerb kapcsolatok fejlesztéséért és a kétoldalú stratégiai partnerség erősítéséért" tüntették ki.

Vucic hangsúlyozta: Szerbia kiemelt jelentőséget tulajdonít a Kínával fenntartott kapcsolatoknak, és továbbra is támogatja Peking alapvető érdekeit. A szerb elnök szerint országa "a legmegbízhatóbb barátjaként" tekint Kínára.

(MTI)