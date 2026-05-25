Külföld :: 2026. május 25. 13:43 ::

Már több mint 900 ebolagyanús esetre bukkantak a Kongói DK-ban

Már több mint 900 ebolagyanús esetet azonosítottak a Kongói Demokratikus Köztársaságban, közülük 101 esetében ki is mutatták a vírust - jelentette be vasárnap este az Egészségügyi Világszervezet (WHO) igazgatója az X-en közzétett üzenetében.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz felhívta a figyelmet arra is, hogy a járvány gócának számító Ituri tartományban csaknem ötmillióan élnek fegyveres harcok közepette, minden negyedik embernek humanitárius segítségre van szüksége, és minden ötödik belső menekült.

Mint kiemelte, az erőszakcselekmények miatt az emberek menekülnek, beleértve az egészségügyi dolgozókat és a segélymunkásokat is, ez pedig - a bizonytalansággal és a félelemmel együtt - nehezíti a járvány elleni küzdelmet, például a kontaktkutatást és a korai felismerést.

A Kongói DK egészségügyi minisztériumának legutóbbi, szombaton kiadott összesítése szerint a legújabb ebolajárványnak már 204 halálos áldozata van, és 867 gyanús esetről tudni.

Az ország május 15-én jelentette be a járványt, a helyzetet pedig súlyosbítja, hogy a megbetegedéseket a vírus Bundibugyo törzse okozza, amely ellen jelenleg sincs engedélyezett vakcina vagy célzott kezelés.

Mindeközben vasárnap este feldühödött férfiak egy csoportja lerohant egy kórházat az ország keleti részén, szemtanúk pedig fegyverropogásról is beszámoltak.

A kórház egyik vezetője, Richard Lokudu a sajtónak azt mondta, a támadók két holttest - a rokonaik - kiadását követelték.

A héten korábban tüntetők gyújtották fel egy segélyszervezet sátrait, miután a hatóságok a járványügyi protokoll miatt nem adták át egy vélhetően ebolafertőzésben elhunyt helyi futballista, Eli Munongo Wangu holttestét a családnak.

