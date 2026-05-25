Extra :: 2026. május 25. 18:40 ::

Vigyázat, a görögdinnye is antiszemita lett!

A zsidó Neokohn arról számolt be, gondolom, nem kevés figyelmeztető célzattal, hogy a „német” Alkotmányvédelmi Hivatal sorra vette a legújabb „antiszemita kódokat”. A legújabb megállapítás pedig az, hogy a görögdinnye is antiszemita jelkép. Jó lesz tehát vigyázni.



A „német” titkosszolgálatok azt állítják, hogy a görögdinnyeszelet ábrázolása nem más, mint palesztinbarát szimbólum, és ez nyilván szükségképpen antiszemitizmus is. A „Világi, palesztinbarát szélsőségesség” című írásukban foglalják ezt össze, s hosszasan értekeznek arról, hogy ugyan sokrétű, „nagyon heterogén” csoportokról van szó, de összeköti őket a palesztinbarátság, amely ugyebár Izrael-ellenes, tehát antiszemita.

Van egyébként előzménye a „görögdinnye-ügynek”. Ugyanis egy palesztinbarát ügyvéd pert indított egy izraeli étterem ellen Berlinben, mert felszeletelt és kockára vágott görögdinnyedarabokat reklámoztak, azt állítva, hogy a reklám a palesztinok megölésére való felbujtásnak minősül.

A berlini Feinberg’s étterem, amely több mint tíz éve szolgál fel „izraeli specialitású” ételeket a német fővárosban, „izraeli módra”, apró szeletekre vágott görögdinnyét kínált a vendégeinek egy feles vodka kíséretében.

S, hogy miért érezhették „megszólítva” magukat a palesztinok?

A görögdinnye október 7-e óta valóban világszerte a palesztinok szimbólumává vált a közösségi médiában, mivel ugyanazok a színei, mint a palesztin zászlónak: piros, zöld, fehér és fekete. Sokan közülük ezért úgy értelmezték a reklámot, hogy az a palesztinok megölésére szólít fel. Őszintén szólva azért nem annyira nehéz elképzelni, hogy erről van szó... Egy ügyvéd még a rendőrségen is feljelentést tett súlyos bűncselekmények dicsőítése miatt.

De térjünk még vissza a német titkosszolgálati jelentésre, abban – többek között – az is áll, hogy elítélendő a „gyilkos Izrael” skandálás, mert az „antiszemita összeesküvés-elméleteken alapuló szlogen, amely a középkori rituális gyilkosság vádjára utal”. Nem az ön „készülékében” van a hiba, ha nem látja meg a kettő között az összefüggést, de gondolom, nem is ez a lényeg, hanem az, hogy „antiszemita”.

Erről az egészről az a régi vicc jut eszembe, hogy Kohn kérdezi az apját, „apa, mi az a kapitalizmus?” „Fiam, az az a rendszer, amikor mi elvesszük a gójok pénzét”. Erre megkérdi Kohn fia: „de apa, ez ellen nem tiltakoznak a gójok?” Majd jön a válasz: „dehogynem fiam, ezt nevezzük antiszemitizmusnak.”

Nos, valahogy így áll ez a palesztinpárti antiszemitizmus is, évtizedek óta irtják őket Izraelben a zsidók, s ha ők ez ellen felveszik a harcot, az antiszemitizmus, ha valaki a világ bármely pontján szót emel Izrael Állam politikája ellen, az is antiszemitizmus. Az pedig egy jolly joker, hiszen az antiszemitizmus úgy vonult be a köztudatba, mint irracionális, minden alapot nélkülöző, primitív zsidógyűlölet, mely ok nélkül, pusztán származási alapon megveti és el akarja pusztítani őket.

Mi tudjuk, hogy a valóság egészen más.

Arra azért figyeljünk ezentúl, ha nyáron mondjuk ellátogatunk a Balatonra, és az út mentén megállunk egy-egy dinnyeárusnál venni egy jóféle görögdinnyét, tudjunk róla, hogy valószínűleg „antiszemita gyűlölet-bűncselekményt” követünk el...

Henney Viktor – Kuruc.info