2026. március 18. 10:22

30 millió forint pénzbüntetésre ítélték az MSZP volt elnökhelyettesét - de megfizetettnek tekintik

Tizenkét év után ítélet hirdetett első fokon az MSZP egykori elnökhelyettese, Simon Gábor ügyében a Budai Központi Kerületi Bíróság (BKKB) szerda délelőtt. A volt szocialista politikust egyebek mellett több százmillió forintos költségvetési csalás miatt állították bíróság elé abban az ügyben, ami még 2014 februárjában, röviddel az országgyűlési választás előtt robbant ki.

A bíróság Simon Gábort bűnösnek találta hamis magánokirat felhasználásában, ezért őt 300 napi tételre, összesen 30 millió forint pénzbüntetésre ítélte. A költségvetési csalás vádjában bizonyítottság hiányában felmentették a volt szocialista politikust.

A bíróság ugyanakkor azt is jelezte, hogy a pénzbüntetést megfizetettnek tekinti az előzetes letartóztatásban töltött idő miatt.

