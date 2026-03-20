Anyaország, Antimagyarizmus :: 2026. március 20. 07:31 ::

Hírhedten magyargyűlölő műsort hoz vissza a képernyőre az egyik szennycsatorna

Év elején terjedt el a hír, hogy az RTL a Heti hetes című "közéleti" műsor feltámasztásán dolgozik, és a Blikk információi szerint egy Majka "művész"nevű rapper központi szerepet kap a produkcióban. Majka a minap egy díjátadón adott interjút a Femcafénak, melyben megerősítette a szóbeszédet.

– Most televíziózom, megint nekikezdünk egy új forgatásnak. Ugye újraindul a Heti hetes, és annak a castingját raktuk össze az elmúlt majdnem három hónapban, azzal elég sok meló volt, mire megtaláltuk azt a brigádot, akik ezt hűen tudják képviselni. Itt is jön az egyik fiatalember, aki majd nagyon szépen üldögél a bal kezemnél, és remélem, nem fogdossa a combomat az ő jobb kezével – mondta el az énekes, a Femcafe cikkéből pedig kiderül, hogy Hajós Andrásról beszélt.

Hajóst az elmúlt években a TV2 foglalkoztatta: egészen tavalyig A Nagy Duettben zsűrizett, a csatorna azonban az idei évadra már nem hívta vissza. Számára nem lenne teljesen új feladat a Heti hetes, ugyanis korábban az RTL klubos műsor gárdáját erősítette annak 2016-os megszűnéséig. Néhány éve Majka is a TV2-től ment át az RTL-hez.

(24 nyomán)