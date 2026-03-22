2026. március 22. 12:21

Orbánról áradozott a miskolci utca embere - akiről kiderült, hogy véletlenül a helyi fideszes képviselő fia

A fideszes Csöbör Katalin 2010 óta képviselő az Országgyűlésben, és most is a kormánypárt jelöltje a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 1-es választókerületben, éppen ott, ahová ma Orbán Viktor kormányfő is ellátogatott az új stílusú országjárásának a keretében. Bár a miniszterelnök még így sem túlságosan vegyül el a nép körében, a helyi kormánypárti sajtó viszont megszólította a nép egyszerű gyermekeit.

Távolról legalábbis így tűnhet, hiszen a név kiírása nélkül beszéltetik a helybélieket, akiket persze a helybéliek nagyon is be tudnak azonosítani. Így tett a HVG egyik olvasója is, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy az egyik nyilatkozó talán nem teljesen elfogulatlanul szólalt meg, amikor a következőket mondta:

Nagyon vártuk már ezt a napot, hogy jöjjünk, hiszen miniszterelnök úr meglátogatja a városunkat, Miskolcot meg az egész régiónkat. Ez nekünk megtiszteltetés, szeretnénk kiállni mellette, szeretnénk megmutatni, hogy szeretjük őt. Nagyon értékeljük azt a munkát, amit tesz értünk, és nagyon fontos nekünk a magyarság, az identitásunk, meg szeretnénk mutatni az embereknek, hogy sokan vagyunk, és hogy annak ellenére, hogy mit mondanak itt sokan, jó irányba mennek a dolgok az országban, és reméljük, hogy másokat is meg tudunk győzni.

Kétségtelen, hogy a 38 éves Mike Martin teljesen nem tagadta meg az identitását, hiszen a Borsod Sport Klub „Hajrá BSK” feliratú sapkájában és felsőjében volt, lévén, hogy ő a klub elnöke. A sportegyesület az Alsózsolcai KSC-ből fejlődött BSK-vá, márpedig a hivatalos lakcíme szerint Mike Martin és édesanyja, Csöbör Katalin is Alsózsolcán él.

Az olvasó arra is felhívta a figyelmet, hogy a sportklub gyülekezője már a miskolci Fidesz-iroda udvarán elkezdődhetett, hiszen az egyesület színeiben többen is feltűntek ott, a fotókon Mikén kívül a szakmai vezető, Varacskai István is feltűnik. Nem mellékes körülmény az sem, hogy a technikai vezető, Trungel Katalin egyúttal az ügyvezetője a decemberben alapított Nő a Siker Nonprofit Kft.-nek, amelynek a tulajdonosa a Nő a Siker nevű alapítvány.

Az alapítványnak viszont Csöbör Katalin az alapítója, a szervezet aktívan részt szokott venni a Fidesz képviselőjének kampányában. Nem csoda, hiszen óriási állami támogatásnak örvendhet: az utolsó lezárt évében, 2024-ben 746 millió forint állami támogatást kapott.

Az MLSZ pedig természetesen a BSK-t is támogatja: az egyesület 2025-ben mintegy 42 millió forintot fordíthatott sportfejlesztésre a társasági adóból.

Mike egyébként Hernádkak elvileg független alpolgármestere is, – a vármegyei listán a Fidesz jelöltje volt 2024-es önkormányzati választások során –, az ottani református egyházközség lelkipásztora, és emellett rendszeresen részt vesz a fideszesek kampányában. Március 16-án például Szentkirályi Alexandrával fotózkodott, „Országjárás Alexandra társaságában” felirattal – ez látható a fentebbi képen is.

(HVG nyomán)