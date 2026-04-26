Külföld :: 2026. április 26. 22:35 ::

Elkobzott egy magyar zászlót az izraeli rendőrség

Elkobzott az izraeli rendőrség egy kormányellenes tüntetésen egy magyar zászlót. A hatóságok ezt azzal magyarázták, hogy túlságosan hasonlít a palesztin zászlóra – írja a HVG.

A Háárec beszámolója szerint – amelyet angolul a The Times of Israel szemlézett – a Benjamin Netanjahu kormánya elleni tüntetésre egy férfi magyar zászlót vitt magával, ünnepelve azt, hogy az izraeli miniszterelnök szövetségesének számító Orbán Viktor megbukott. A rendőrök megállították és elvették tőle a zászlót.



Annyira azért nem hasonlít egymásra a két zászló (fotó: X)

Elmondása szerint megpróbálta elmagyarázni a rendőröknek, hogy ez nem egy palesztin zászló, hanem magyar, de azt a választ kapta, hogy mások ezt nem biztos, hogy érteni fogják, és provokációnak foghatják fel. Ezek után azt javasolta, hogy visszaviszi a zászlót az autójába és elrakja, de a rendőrök ebbe nem egyeztek bele, csak a tüntetés végén adták vissza neki a zászlót.