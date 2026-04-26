Elkobzott az izraeli rendőrség egy kormányellenes tüntetésen egy magyar zászlót. A hatóságok ezt azzal magyarázták, hogy túlságosan hasonlít a palesztin zászlóra – írja a HVG.
A Háárec beszámolója szerint – amelyet angolul a The Times of Israel szemlézett – a Benjamin Netanjahu kormánya elleni tüntetésre egy férfi magyar zászlót vitt magával, ünnepelve azt, hogy az izraeli miniszterelnök szövetségesének számító Orbán Viktor megbukott. A rendőrök megállították és elvették tőle a zászlót.
Elmondása szerint megpróbálta elmagyarázni a rendőröknek, hogy ez nem egy palesztin zászló, hanem magyar, de azt a választ kapta, hogy mások ezt nem biztos, hogy érteni fogják, és provokációnak foghatják fel. Ezek után azt javasolta, hogy visszaviszi a zászlót az autójába és elrakja, de a rendőrök ebbe nem egyeztek bele, csak a tüntetés végén adták vissza neki a zászlót.