Háború, Külföld :: 2026. április 26. 22:21 ::

Tovább fenyegetik Libanont a zsidók

Az izraeli hadsereg vasárnap a megszállva tartott dél-libanoni ütköző övezeten kívül lévő hét település kiürítésére szólított fel.

Az X-en közzé tett bejegyzés szerint a Hezbollah megsérti a tűzszünetet, így Izrael fel fog lépni ellene. A hadsereg felszólította a Litáni-folyótól északra található érintett hét település lakóit, hogy északi, illetve nyugati irányban meneküljenek.

"Számunkra az Izrael biztonsága, katonáink és közösségeink biztonsága a legfontosabb" - jelentette ki a terrorállam vezetője a kabinet ülését követően Jeruzsálemben. "Hangsúlyosan az Egyesült Államokkal és nem mellékesen Libanonnal megállapodott szabályok alapján cselekszünk" - hangoztatta a kormányfő.

A Hezbollah közölte, hogy nem fog felhagyni a Libanon területén lévő izraeli csapatok, valamint az észak-izraeli települések elleni támadásokkal, amíg Izrael nem hagy fel a tűzszünet megsértésével.

A szervezet hangsúlyozta, hogy nem fognak várni "a hatástalannak bizonyuló" diplomáciára, vagy "az ország védelmében kudarcot valló" libanoni hatóságokra.

Vasárnap az izraeli hadsereg arról számolt be, hogy sikerült három drónt elfogni, mielőtt behatoltak volna a zsidó állam területére. Korábban pedig a Hezbollah közölte, hogy Libanon területén lévő izraeli katonákra és a segítségükre érkező egységekre támadtak.

(MTI nyomán)