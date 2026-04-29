2026. április 29. 16:27

"A pofádat be fogom verni, öcsém!" - kiabálta a miniszteri biztos

Veréssel fenyegetőzött Tasó László miniszteri biztos az egykori választókerületében, miután közpénztolvajnak nevezték egy tavalyi Facebook-bejegyzésben. Azt is zokon vette, hogy az általa alapított nyíradonyi látogatóközpontról az terjed a településen, hogy lopja a vizet.

– Mit gondolsz te magadról? A pofádat be fogom verni, öcsém! […] Közpénztolvajnak neveztél. Öreg, ezért számolni fogunk! – kiabálta Tasó egy hangfelvétel szerint.

A 24.hu cikke szerint Tasó a nyíradonyi önkormányzat pénzügyi és gazdasági bizottságának külsős tagjával kiabált, aki akkor a városi vagyonkezelő cég munkabrigádját vezette. A csapat azt a feladatot kapta az önkormányzattól, hogy tárja fel, hol és milyen vízvezetékek futnak az Európa Parkhoz, ahol az Erdei Harmónia Látogatóközpont található.

Az Európa Park látogatóközpont területe szinte teljesen Tasó és az általa alapított Gúth-Keled Egyesület tulajdonában van. A beruházás több mint 800 millió forintnyi állami és EU-s támogatást kapott. Az önkormányzat szerint a látogatóközpont vízellátását biztosító vezetékrendszert műszaki hiányosságok miatt nem vette át a vízművek, és a csövezés nem került fel a hálózati térképre.

Az akkoriban hivatalban lévő polgármester, Tasó Béla, Tasó László unokaöccse szerződésben biztosította, hogy az önkormányzat fizeti a vízművek által kiállított fogyasztási számlát. A látogatóközpontnak azonban nem volt hitelesített fogyasztásmérő órája, így bemondásra utalhatta a városnak a saját vízdíját. A jelenlegi átvilágítás szerint a két tétel között havi szinten több százezer forintos különbség jelentkezett az önkormányzat kárára.

Kádár Mihály munkavezető elmondása szerint Tasó László leköszönő fideszes képviselő rátámadt a vízvezetékeket kereső önkormányzati brigádra, és azzal fenyegette meg, hogy az árokba temeti el. A csapat azért kereste meg a vezetéket, mert a Gúth-Keled Egyesület nem reagált a tárgyalási kezdeményezésre, és meg kellett oldani az Európa Park melletti önkormányzati terület vízellátását is, ahol a városi majálist tartják. A munkavezető régi ismerőse a politikusnak, és nem ez volt köztük az első ilyen jellegű összetűzés.

A felvételt Kádár közzétette a Facebookon, mire Tasó megfogalmazott egy válaszbejegyzést, amelyben „arcátlan suttyónak” nevezte, és azt írta, „szerencséje volt, legközelebb nem lesz”. A politikus szerint az egész ásatás értelmetlen pénzpazarlás, a vízlopás vádját pedig ellene irányuló uszítással magyarázta.

Tasó 2006 óta volt a térség egyéni képviselője, idén azonban saját pártja nem indította a választáson; az utódjaként jelölt Antal Szabolcs végül alulmaradt a Tisza jelöltjével szemben.

(Index nyomán)