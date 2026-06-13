Sport :: 2026. június 13. 17:55 ::

Két-két magyar érmet hozott mindegyik fajtából a kajak-kenu Eb első döntős napja

Lucz Anna ezüstérmet szerzett szombaton kajak egyes 200 méteren a portugáliai Montemor-o-Velhóban zajló kajak-kenu Európa-bajnokságon.

A szám kétszeres címvédője a 4-es pályán indult, mellette, az 5-ösön a dán Frederikke Mörcke szenzációsan rajtolt, s az előnyét sikerült megőriznie a célig. Az UTE 27 éves versenyzője most is remekül versenyzett, de 2024 és 2025 után ezúttal meg kellett elégednie a második hellyel. A bronzérem a szlovén Anja Apollonio nyakába került.

"Az ezüstéremmel teljesen elégedett vagyok, a pályámmal viszont nem - mondta a magyar szövetségnek Lucz Anna. - Vagyis leginkább a rajtommal. Nem kaptam el jól, kicsit kifújt a szél és az első húzásom egy kicsit beragadt. Ehhez képest a végén, úgy érzem, szépen feljöttem."

A szegediek olimpiai negyedik kenu párosa, Kiss Ágnes és Nagy Bianka a rövidebb távon, 200 méteren - amely nem szerepel az ötkarikás programban - ugyancsak beragadt a rajtnál, s a hátrányát később sem tudta ledolgozni, így ezúttal hatodikként zárt. Ez a tavalyi bronzérem után elmarad a várakozástól. A számot a délelőtt egyesben is aranyérmes Ludmila Luzan vezette ukrán duó nyerte.

Kőhalmi Emese szerezte a második magyar aranyat

Kőhalmi Emese aranyérmet szerzett szombaton kajak egyes 1000 méteren a portugáliai Montemor-o-Velhóban zajló, olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokságon, a szintén kajakos Varga Ádám és a vegyes kenu négyes pedig bronzérmes lett 500 méteren.

A női kajak egyesek 1000 méteres számában, amely nem szerepel az ötkarikás játékok programjában, és amelyben tavaly Csikós Zsóka nyert, most a 2024-ben világbajnok Kőhalmi Emese képviselte a magyar színeket. A Kovács Katalin Akadémia 24 éves versenyzője az elő- és a középfutamon keresztül jutott el a döntőig, amelyben remekül versenyzett. Mintegy száz méterrel a rajt után az élre állt és végig vezetve, magabiztosan diadalmaskodott. A hajrában a svéd Melina Andersson ugyan támadta, de sikeresen visszaverte ezt, kétszáz méterrel a vége előtt ritmust váltott és otthagyta skandináv riválisát. Kőhalminak ez az ötödik Európa-bajnoki címe, de ebben a számban az első.

"Mondhatnám, hogy direkt akartam a 2-es pályára kerülni, de őszintén szólva az elő- és a középfutam nem úgy sikerült, ahogy terveztem. - nyilatkozott a magyar szövetségnek a győztes. - Viszont nagyon sokat tanultam mindkét pályából, és a döntőben mindent sikerült úgy összeraknom, ahogy szerettem volna. A tervem az volt, hogy egy erős rajt után a közepén visszaállok egy erős utazótempóra és a végén még kiadom, ami marad, s ezt pontosan sikerült megvalósítanom."

Varga Ádám, a Ferencváros kétszeres olimpiai ezüstérmes, 26 éves kajakosa 500 méteren ugyancsak két pályát teljesített a fináléig vezető úton, csütörtökön második lett az előfutamában, majd pénteken megnyerte a középfutamát. A magyar versenyző háromszoros címvédőként készült a rajtra, sokáig vezetett ezúttal is, de a végén elfáradt, s lemaradva a dobogóról a negyedik helyen végzett. A győzelmet nagy meglepetésre a 19 éves lengyel Alex Borucki szerezte meg, akit azonban utólag kizártak, így Varga előre lépett a bronzérmes pozícióba, az első hely pedig a cseh Josef Dostalé lett.

A nap utolsó döntője a verseny egyetlen vegyes száma, a kenu négyesek 500 méteres küzdelme volt. A Csorba Zsófia, Opavszky Réka, Kollár Kristóf, Fejes Dániel összeállítású magyar egység egyből a döntőben kezdett, mivel ebben a számban csak nyolc hajó nevezett, így nem volt szükség előcsatározásokra. A magyarok szinte végig a harmadik-negyedik helyen haladtak a fehéroroszokkal harcolva, s a végén jobban rúgták be a hajójukat a célba. Az élen spanyol, német volt a sorrend.

Az Eb vasárnapig tart, a zárónapi döntők mindegyikében lesz magyar hajó. A finálékat az m4sport.hu oldalon lehet élőben követni.

A magyarok az első finálés nap után két-két arannyal, ezüsttel és bronzzal állnak.

(MTI)

Korábban írtuk: