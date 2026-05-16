Külföld :: 2026. május 16. 19:27 ::

Távozó nemzetközi főképviselő: nem fenyegetett szankciós listára kerüléssel Washington

Christian Schmidt, Bosznia-Hercegovina távozó nemzetközi főképviselője szombaton visszautasította azokat az állításokat, amelyek szerint az Egyesült Államok azzal fenyegette volna meg, hogy szankciós listára teszi, ha nem mond le tisztségéről.

A főképviselő szarajevói irodája hétfőn jelentette be, hogy Schmidt távozik hivatalából, ám a távozás okának részleteit nem közölte. A diplomata kedden az ENSZ Biztonsági Tanácsának Bosznia-Hercegovináról tartott vitáján is megerősítette döntését.

A Dnevni Avaz című szarajevói napilap diplomáciai forrásokra hivatkozva arról írt: Schmidt amerikai nyomásra döntött úgy, hogy távozik hivatalából. Az istraga.ba hírportál pedig meg nem erősített forrásból azt írta, hogy az amerikaiak még azzal is megfenyegették a főképviselőt: szankciós listára helyezik, ha nem mond le tisztségéről. A Frankfurter Allgemeine Zeitung című német lap a múlt vasárnap már írt arról, hogy az Egyesült Államok hónapok óta dolgozik Schmidt távozásán, és egy "könnyebben kezelhető" utódot szeretne a helyén látni.

"Biztosan nem volt senki, aki bármilyen módon megpróbált volna engem feketelistára tenni vagy hasonlóval fenyegetni. Nekem ilyet senki sem mondott" - jelentette ki Schmidt a szombaton közölt interjúban, amelyet a szarajevói Face TV-nek adott.

Elismerte ugyan, hogy tárgyalt az Egyesült Államok és más országok diplomatáival a boszniai főképviselői hivatal jövőjéről, hangsúlyozta azonban, hogy távozása teljes mértékben saját döntése volt, még ha nehezen is hozta ezt meg.

Az elvárások szerint az új főképviselőnek pártatlannak kell lennie, és minden fél bizalmát élveznie kell. Christian Schmidt tevékenységét viszont sokan bírálták, a boszniai Szerb Köztársaság vezetése pedig nem is ismerte el kinevezését.

Utódjáról szólva Schmidt úgy fogalmazott: a tisztség rendkívül megterhelő mandátummal jár, és az egyik legnehezebb posztnak számít az európai politikában.

Bosznia-Hercegovina politikai és alkotmányos berendezkedését a boszniai háborút lezáró, 1995-ös daytoni békemegállapodás határozza meg. Ennek értelmében az ország két, nagy önállósággal rendelkező részből áll, a Szerb Köztársaságból és a Bosznia-hercegovinai Föderációból. Az egyezmény értelmében a három államalkotó nép - a bosnyák, a szerb és a horvát - egyetértésére van szükség minden döntésben, így a törvények elfogadásában is. A daytoni békemegállapodás hívta életre a nemzetközi főképviselő hivatalát is, amely a béke gyakorlati megvalósítása felett őrködik.

Christian Schmidt korábban német mezőgazdasági miniszter volt, a boszniai főképviselői hivatalt 2021. augusztus 1-je óta tölti be.

(MTI)