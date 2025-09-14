Cigánybűnözés, Videók :: 2025. szeptember 14. 18:05 ::

Bűnvadászok: a zsaroló bitorló elfoglalt egy konténert Csepelen

Egy csepeli telektulajdonos, Nagy Zoltán Istvánné kereste meg a Mi Hazánk csepeli elnökét és országgyűlési képviselőjelöltjét, Rizmayerné Csík Erzsébetet. Férjével megvásároltak egy mezőgazdasági földterületet, majd utána szembesültek vele, hogy a telken lévő konténerhez egy cigány is tartozik, akinek esze ágában sincs onnan távozni.

A telket és a konténert elfoglaló bitorlónak semmilyen jogosultsága nincs az ott tartózkodásra. S mivel a telek minősítése mezőgazdasági földterület, így nyilván a lakcímkártyája sem ide szól. A Mi Hazánk csepeli elnöke értesítette a Bűnvadászok akciócsapatát, akik a tulajdonos megbízásából feltérképezték a területet, és megkezdték a helyzet megoldását.