Külföld :: 2022. április 23. 21:51 ::

Moszkva őszig felállítja legújabb, Amerikáig kényelmesen elérő tíztöltetes atomrakétáit

Moszkva hamarosan telepíti is azokat a legalább tíz nukleáris töltet szállítására képes interkontinentális ballisztikus rakétáit, amelyeket néhány napja tesztelt. A Szarmat rakéták Európáig, de Amerikáig is elérnek.



Fotó: Roszkoszmosz / AP

Oroszország bejelentette, hogy őszig felállítja a nemrég tesztelt Szarmat interkontinentális ballisztikus rakétáit, amelyek képesek nukleáris csapást mérni az Egyesült Államokra - írja a Reuters.

A Dmitrij Rogozin, a Roszkozmosz űrügynökség vezetője által közölt cél azért is ambiciózus, mivel Moszkva csak szerdán számolt be az első tesztről, és nyugati katonai szakértők szerint többre lesz szükség, mielőtt a rakéta bevethető lesz. "A sikeres teszt komoly gondolkodnivalót ad azoknak, akik agresszívan fenyegetik" országát, jelentette be szerdán Putyin orosz elnök.

A Szarmat tíznél is több nukleáris robbanófejet képes hordozni, és több ezer kilométerre lévő célpontokat képes elérni az Egyesült Államokban vagy Európában.

Rogozin az orosz állami televíziónak adott interjújában elmondta, hogy a rakétákat a Moszkvától mintegy 3 ezer km-re keletre fekvő szibériai Krasznojarszk régióban telepítenék. Ugyanazokon a helyeken és ugyanazokban a silókban helyeznék el őket, mint a szovjet korabeli Vojevoda rakétákat, amelyeket leváltanak, és ezzel "hatalmas erőforrásokat és időt" takarítanak meg.

A "szuperfegyver" indítása történelmi esemény, amely a következő 30-40 évre garantálja Oroszország gyermekeinek és unokáinak biztonságát

- jelentette ki Rogozin.

A nukleáris háború veszélye miatt azóta növekedett az aggodalom Nyugaton, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök február 24-én egy olyan beszéddel indította meg ukrajnai invázióját, amelyben határozottan utalt Moszkva nukleáris erőire, és figyelmeztetett: minden olyan kísérlet, amely Oroszország útjába áll, "olyan következményekkel fog járni, amelyekkel még soha nem találkoztatok a történelmetek során".

A nukleáris tölteket szállítani képes rakéták telepítésével Moszkva szintet lépett, hiszen eddig csak verbális fenyegetéseket küldött. Finnországgal és Svédországgal szemben például többször is "súlyos következményeket" helyezett kilátásba, ha csatlakozni akarnának a NATO-hoz, ez esetben, mint mondták, kénytelenek lennének saját intézkedésekkel "helyreállítani az egyensúlyt".

Amerikával szemben is ebben a tónusban léptek fel: április közepén diplomáciai jegyzéket küldtek a washingtoni külügyminisztériumnak, amelyben "kiszámíthatatlan következményeket" helyeztek kilátásba, ha folytatódnak az amerikai fegyverszállítások az ukránoknak.

(Euronews)