Vlagyimir Putyin orosz elnök arra utasította Szergej Sojgu orosz védelmi minisztert, hogy a harci érintkezés egész vonalán vezessen be fegyvernyugvást január 6-án déltől január 7-én éjfélig az ortodox karácsony alkalmából - közölte csütörtökön a Kreml sajtószolgálata.

"Abból kiindulva, hogy a harci cselekmények területén nagyszámú ortodox polgár él, arra hívjuk fel az ukrán felet, hogy hirdessen tűzszünetet és tegye lehetővé számukra, hogy Szenteste és Krisztus születése napján is részt vehessenek az istentiszteleten" - hangzott az elnöki rendelet.

Putyin közölte, hogy Kirill, Moszkva és egész Oroszország pátriárkájának felhívása nyomán döntött a karácsonyi tűzszünet elrendelése mellett. Az orosz ortodox egyházfő a fegyvernyugvásra és a karácsonyi tűzszünetre annak érdekében szólított fel, hogy a hívők részt vehessenek a templomokban megtartandó liturgián.

Frissítés: Podoljakéknak nem kell fegyverszünet

A fentiekre reagált Twitter-oldalán Mihajlo Podoljak, az "ukrán" elnök főtanácsadója. Podoljak azt írta, "először is: Ukrajna nem támad idegen területet és nem öl civileket. (...) Ukrajna csak a megszálló hadsereg tagjait pusztítja el a területén..."

Majd azzal folytatta, hogy "az oroszoknak el kell hagyniuk a megszállt területeket – csak akkor lesz »ideiglenes fegyverszünet«.

"Tartsd meg magadnak a képmutatást!" – üzente az orosz elnöknek a főtancsadó bejegyzése végén.

First. Ukraine doesn't attack foreign territory & doesn't kill civilians. As RF does. Ukraine destroys only members of the occupation army on its territory...

Second. RF must leave the occupied territories - only then will it have a "temporary truce". Keep hypocrisy to yourself.