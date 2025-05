Külföld, Háború :: 2025. május 22. 17:35 ::

Kreml: "a saját lábukba lőnek" - drágább lesz a műtrágya Európában az orosz exportra kivetett vám miatt

Európa drágább és rosszabb minőségű műtrágyához fog jutni az orosz termékekre kivetett magas vám miatt - jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára csütörtökön újságíróknak.



Fotó: Getty Images

"Végül az Európai Unió drágább, rosszabb minőségű nitrogénműtrágyákat fog kapni, mert a mi műtrágyáink, beleértve a nitrogénműtrágyákat is, a legmagasabb minőségűek. A nitrogénműtrágyák iránti kereslet világszerte, más területeken is ugyanolyan magas, ezért úgy gondolom, hogy a többi piac kompenzálni fogja az európai vámokat. Az európaiak pedig továbbra is, mint mindig, a saját lábukba lőnek" - tette hozzá a Kreml szóvivője.

Az Európai Parlament illetékes bizottsága május 15-én támogatta azt a javaslatot, hogy emeljék az importvámokat az Oroszországból és Fehéroroszországból származó, vagy onnan exportált számos mezőgazdasági termékre és egyes műtrágyákra - emlékeztet a TASZSZ. Az Oroszországból származó műtrágyák esetében fokozatos, több éven át tartó vámemelést terveznek, ami gyakorlatilag védőintézkedést jelent. Az Európai Parlament csütörtökön jóváhagyta a döntést.

(MTI)