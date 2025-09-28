Külföld :: 2025. szeptember 28. 10:34 ::

Webáruházból is lehet házi bunkert rendelni Németországban

A kereskedők is meglovagolják a háborús félelmeket Németországban, ahol újabban már online áruházból is beszerezhető a házi pánikszoba, nappali bunker berendezéssel, akciósan közel ötmillió forintért.

Aki dróntámadástól, netán súlyosabb háborús vészhelyzettől tart, mostantól könnyebben biztosíthatja magának a házi menedéket: Németország egyik vezető diszkont kiskereskedelmi hálózata, a Norma az élelmiszerek, szokásos iparcikkek mellett immár olyan pánikszobákat is árul online kínálatában, amelyet a házhoz szállítás után a vásárlók is üzembe helyezhetnek, hogy biztonságban érezhessék magukat – írja az Economx.

A „csináld magad” nappali bunker akciósan 12 049 eurótól (körülbelül 4,7 millió forinttól) elérhető, plusz igen drága, nagyjából 1000 euró (~391 ezer forint) a szállítási költség.

„A ’Pop Up’ pánikszoba egy moduláris felépítésű rendszer. Nevét a könnyű össze- és szétszerelhetőségéről kapta” – idézi az online áruház leírását a Morgenpost.

Eszerint az érdeklődők két anyag közül választhatnak: a megfizethetőbb, házon belül telepíthető változat S350 acélból készült, de felár ellenében páncélozott változatban is elérhető, ami a kézi lőfegyveres támadásoktól például biztosan megvéd.

Az áruházi rendelős felület szerint a pánikszoba belülről hatféleképpen zárható, acélzáras biztonsági rendszerrel és száraz WC-vel is felszerelhető, míg a hátsó, elrejtett részen két hegesztett légcsatornán át jön az oxigén, úgy, hogy egy támadó nem tudja azt elérni. Vészhelyzet esetén a pánikszoba belülről teljesen szétszerelhető, és egy titkos kijáratot biztosít tulajdonosának.

A diszkontlánc a lap megkeresésére azzal magyarázta az új, szokatlan terméket a kínálatban, hogy az utóbbi időben nőtt a vásárlói tudatosság a biztonsági, önvédelmi eszközök terén.

A Norma24 weboldala a berlini székhelyű BSSD Defence vállalatot tünteti fel partnereként, amely egy bunkerek és óvóhelyek építésére specializálódott, német cég, és gyártmányaihoz a hivatalos katasztrófavédelmi szerv ajánlásaival rendelkezik. Mivel tapasztalják a jelentős keresletnövekedést az otthoni bunkerek iránt, a terjesztésre további disztribúciós csatornákat kerestek – így került a hagyományos diszkont kínálatába ez az árucikk, illetve több, kiegészítő termék.



Szép kis jövő... (forrás: economx.hu)

Például a bunkerbe illő, vízmentes toalettet is kínálnak 699 euróért (~ 274 ezer forintért), biztonsági ajtókat több ezer euróért, "taktikai tűzhelyet" 289 euróért (113 ezer forintért), illetve sarokpolcot, padot, emeletes ágyakat a berendezéshez, vagy „menedékfestéket” a dekoráláshoz.

Elérhető még orvosi kellékekkel felszerelt, vízálló „vészhelyzeti hátizsák” 349 euróért (136 ezer forintért), vagy „légzésvédelmi katasztrófakészlet” profi arcmaszkkal, kedvezményesen 199 euróért (~78 ezerért).

Applikáció mutatja majd, hová lehet menekülni

Az élénk lakossági érdeklődés összefüggésben állhat azzal, hogy Németországban vészesen kevés nyilvános óvóhely és bunker áll rendelkezésre – a legtöbbet az évek alatt átalakították vagy lebontották.

A Szövetségi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Segélyhivatal 579 működő létesítményt tart számon, ami vészhelyzet esetén körülbelül 480 ezer embernek nyújthatna menedéket – ez a német lakosság alig 0,6 százaléka. Ehhez képest például a finneknél 55 ezer bunker van, ami a lakosság 85 százalékát kiszolgálná.

Ezért a hivatal is támogatja a magánmegoldásokat, amelyhez még az év vége előtt közzéteszik a könnyebb intézkedésekről szóló ajánlásaikat – közölték.

Egy országos menedékhely-koncepció kidolgozásán is dolgoznak: nyilvántartásba veszik azokat a középületeket és ingatlanokat, amelyek óvóhelyként szolgálhatnak, mint a mélygarázsok, metróállomások, nagyobb pincék. Listázzák a szükséges felszereléseket is – úgy, mint kempingágyak, mobil szaniterek, víz és élelmiszerkészlet.

Ez alapján pedig létrehoznak egy digitális nyilvántartást, amit egy ingyenes alkalmazáson keresztül érhetnek majd el a németek, ha a közelben búvóhelyet kell keresniük.