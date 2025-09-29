Külföld :: 2025. szeptember 29. 19:04 ::

Zsinagógák zöldre festőit fogták el Szerbiában - disznófejes meglepetésekkel is szolgáltak, állítólag külföldi megrendelésre

Tizenegy embert fogtak el Szerbiában, mert a gyanú szerint kémkedtek, bűnszervezetben, valamint több "gyűlöletkeltő" akcióban vettek részt Franciaország és Németország területén - közölte a szerb belügyminisztérium hétfőn.

A gyanú szerint az elfogottak egyebek mellett zöld festéket öntöttek a párizsi Holokauszt Múzeumra, több zsinagógára és egy zsidó étteremre, valamint disznófejeket helyeztek el muszlim vallási helyszínek közelében, Berlinben pedig a Branderburgi kapunál fektettek le betoncsontvázakat, amelyekre különféle üzeneteket írtak - olvasható a közleményben.

A gyanú szerint a 11 embert egy külföldi hírszerző szolgálat utasításai alapján egy szerb állampolgár képezte ki, aki jelenleg szökésben van.

A tizenegy elfogott célja faji, vallási és más alapú gyűlölet keltése volt. A gyanúsítottak a bűncselekményeket 2025 áprilisa és szeptembere között hajtották végre - tette hozzá a minisztérium.

(MTI)