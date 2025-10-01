Külföld, Gazdaság :: 2025. október 1. 06:58 ::

Németországban 6,3 százalékon stagnált a munkanélküliség szeptemberben

Németországban a piaci várakozásoknak megfelelően nem változott a munkanélküliségi ráta havi összevetésben szeptemberben, a világjárványt nem számítva 2020 szeptembere óta a legmagasabb szinten, 6,3 százalékon maradt - közölte a szövetségi munkaügyi hivatal, a Bundesagentur für Arbeit (BA).

Egy éve szeptemberben alacsonyabb, 6 százalék volt a ráta.

A keddi jelentés szerint a munkanélküliek száma szezonálisan kiigazítva 19 ezerrel, 2,976 millióra emelkedett augusztushoz képest.

Németországban a munkanélküliek száma az elmúlt tíz évben nem haladta meg a hárommilliót.

(MTI)